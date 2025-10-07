日経平均7日前引け＝4日続伸、320円高の4万8264円 日経平均7日前引け＝4日続伸、320円高の4万8264円

7日前引けの日経平均株価は4日続伸。前日比320.22円（0.67％）高の4万8264.98円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は820、値下がりは711、変わらずは82。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を123.91円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が115.15円、フジクラ <5803>が38.72円、東エレク <8035>が28.28円、住友不 <8830>が9.63円と続いた。



マイナス寄与度は19.39円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ファナック <6954>が12.29円、バンナムＨＤ <7832>が11.21円、リクルート <6098>が9.19円、ベイカレント <6532>が9.12円と並んだ。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、鉄鋼、電気・ガスが続いた。値下がり上位にはサービス、保険、小売が並んだ。



