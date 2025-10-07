綾瀬はるか、トークの順番をミスる？ 鈴木亮平が暴露「綾瀬さんから言うって打ち合わせしたじゃないですか！」
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。
【動画】鈴木亮平＆綾瀬はるか、トーク順を巡り揉め事！？「打ち合わせしたじゃないですか」
6人が出演する新テレビCMは、7日から全国で放映される。撮影秘話について、CMについての質問が。しかし、全員が沈黙する時間が流れ、登壇者も苦笑い。鈴木が「綾瀬さんから言うって、さっき打ち合わせしたじゃないですか！」とイジり、綾瀬は「いやいや」と照れ笑い。その後、改めて綾瀬が「楽しかったですね！」と話し、鈴木も「めちゃくちゃ楽しかったですよね」と同調。楽曲はミセスが書き下ろした「GOOD DAY」で、綾瀬は「曲が最高だから、本当にみんなで歌って飲んで、すごく楽しかったです」とうれしそう話していた。
また、鈴木は「さっきCMを見て、びっくりしたのが、めちゃくちゃ晴れているように写っている。あの日、結構な天気でしたよね？」とぶっちゃけて、綾瀬も「午前中はピーカンで暑かったのに、途中から雨が降り出して…」と明かす。途中、中断する時間もあったそうだが、日没寸前に天気が回復。奇跡的に撮り終えることができたという。
『キリングッドエール』は7日から発売。6人が出演する新テレビCMは、7日から全国で放映される。
