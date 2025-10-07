今田美桜・大橋和也（なにわ男子）・timelesz「anan AWARD 2025」出演決定
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の今田美桜・なにわ男子の大橋和也・timeleszが、10月15日に開催されるライフスタイルグラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）が“時代の顔”となるスターを表彰する「anan AWARD 2025」に出演することが決定した。
【写真】「あんぱん」今田美桜＆北村匠海の老けメイクが「再現度高すぎ」
2025年に創立80周年を迎えるマガジンハウス。そして創刊以来、「いま輝いている」旬な人・モノ・コトと寄り添い、「すべての“わたし”の、いま好きなこと。」を紹介してきた『anan』も、今年で創刊55周年を迎える。その年のムーブメントの先駆けや時代の象徴となる人・モノ・コトをいち早くキャッチしてきた『anan』が、“時代の顔”となるスターを表彰してきた「anan AWARD」の今年度の出演者として、今田、大橋、そしてtimelesz8人全員の登壇が追加決定した。
すでに出演者にはQuizKnockを代表して伊沢拓司・東問・東言、宝塚歌劇団を代表して鳳月杏（月組）、そして塚原あゆ子氏、盛山晋太郎（見取り図）の登壇が決定しているほか、映像出演としてキヨ、北海道日本ハムファイターズ、PLAVEの登場も予定している。各受賞名・内容は当日発表。また、開会宣言は6年連続で出演となる黒柳徹子が務め、MCは永島優美が務める。（modelpress編集部）
