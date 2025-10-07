7日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数673、値下がり銘柄数680と、売り買いが拮抗した。



個別ではＡＮＡＰホールディングス<3189>がストップ高。ケア２１<2373>は一時ストップ高と値を飛ばした。ダイセキ環境ソリューション<1712>、シンクレイヤ<1724>、テクノ菱和<1965>、ＫＧ情報<2408>、アーバネットコーポレーション<3242>など31銘柄は年初来高値を更新。太洋テクノレックス<6663>、岡本硝子<7746>、プラコー<6347>、フィットイージー<212A>、サンコール<5985>は値上がり率上位に買われた。



一方、福留ハム<2291>、フォーシーズＨＤ<3726>、みのや<386A>、セキド<9878>が年初来安値を更新。大和自動車交通<9082>、堀田丸正<8105>、ニューテック<6734>、メディカル一光グループ<3353>、ディスラプターズ<6538>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

