フィリーズと地区シリーズ第2戦

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦を4-3で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。9回に大ピンチを迎えたが、フレディ・フリーマン一塁手の神プレーでなんとか勝利をつかんだ。

4-1とドジャース3点リードで迎えた9回。ロバーツ監督がまず送り出したのは佐々木ではなく、トライネンだった。

だが、トライネンが3連打で1点差に詰め寄られると、ベシアにスイッチ。ベシアが2死を奪って一、三塁となったところで佐々木の出番がやってきた。

佐々木の2球目を打ったフィリーズ・ターナーのゴロは二塁へ。エドマンがキャッチして一塁へ送球したが、これがショートバウンドとなった。一塁のフリーマンが両膝をつきながらすくい上げ、ゲームセット。佐々木も驚いたような表情を浮かべていた。

フリーマンの神プレーに米実況席も大興奮だ。

米放送局「TBS」で実況を務めたブライアン・アンダーソン氏が「低い送球だが……フリーマンがすくい上げた！ 試合終了！ オーマイグッドネス！ エドマンが叩きつけてしまったが、ゴールドグラブ賞受賞者のフリーマンがドジャースの第2戦を救った！」と言えば、解説のジェフ・フランコーア氏も「オーマイ！」と驚いた。

そして、アンダーソン氏は「エドマンはこれまで経験したことがないほどデカいステーキをフリーマンにおごらないと！」と続けていた。



（THE ANSWER編集部）