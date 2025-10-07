ETF売買動向＝7日前引け、農中カーボン、野村Ａ成長が新高値 ETF売買動向＝7日前引け、農中カーボン、野村Ａ成長が新高値

7日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.0％減の2521億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同35.1％減の2070億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、グローバルＸ 革新的優良企業 <178A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> など118銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が5.14％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> は11.77％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.99％安と大幅に下落した。



日経平均株価が320円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1402億6500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1079億2500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が142億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が106億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が104億2100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が100億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が95億3700万円の売買代金となった。



株探ニュース

