「たらこ」CMソングの元子役・志村玲那、第1子妊娠を報告 ふっくらお腹も披露「現在は安定期に」
俳優の志村玲那（30）が7日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を発表した。
【写真】「妊娠報告」ふっくらお腹を公開した志村玲那
志村は「皆様 いつもありがとうございます またもや私事ではございますがっ！！！！！！」と切り出し、「じつは…お腹に赤ちゃんがおります」と報告。今年1月から多忙な日々が続いていたといい、「まさか、赤ちゃんまで授かれるとは思っていなかったので、とてもとても驚きです」と率直な心境を明かした。
現在は安定期に入っており「母子共に健康」と伝えた。これまで妊娠を公表していなかったため「お腹が目立たないような服装や写真を心がけてましたが、発表したので元気よくお腹出せる〜！って思ったら寒くなってきました！」とユーモアを交えてつづった。
また、「“出産”することを考えると怖いことばかりですが、とっても優しすぎる旦那が、ものすごーく不器用ながらも支えてくれているのがわかるので、一緒に乗り越えていこうと思います」と夫への感謝も記している。
出産予定は2025年2〜3月ごろといい、「自分だけの体じゃないので最近は甘えることを覚えました」と母としての自覚もにじませた。「とにかく楽しみではあるので、また素敵な報告ができるように素敵な日々を過ごしていきます」と前向きな言葉で締めくくった。
志村は1994年年12月28日生まれ、東京都出身。『あっぱれさんま大先生』(2002〜03年)やCM出演を経て、音楽ユニット・キグルミとして「たらこ・たらこ・たらこ」でCDデビュー（06年）。06年に「第48回日本レコード大賞」特別賞を受賞した。その後の08年に舞台『MIDSUMMER CAROL〜ガマ王子vsザリガニ魔人〜』、ドラマ『正義の味方』（日テレ系）で俳優業を本格始動。『民王』（テレビ朝日系）や『ホテルコンシェルジュ』（TBS系）などに出演した。
プライベートでは、今年5月に一般男性との結婚を報告している。
