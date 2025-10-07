7日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数239、値下がり銘柄数315と、値下がりが優勢だった。



個別ではブロードエンタープライズ<4415>、デリバリーコンサルティング<9240>が一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、エクサウィザーズ<4259>、リックソフト<4429>、アルー<7043>など11銘柄は年初来高値を更新。ＡＣＳＬ<6232>、ステラファーマ<4888>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス<415A>、マイクロ波化学<9227>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、ＧＭＯコマース<410A>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>など6銘柄が年初来安値を更新。ビーマップ<4316>、フーバーブレイン<3927>、ニューラルグループ<4056>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、アクセルスペースホールディングス<402A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

