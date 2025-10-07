　7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　140265　　 -29.1　　　 40260
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14213　　 -57.3　　　　6591
３. <1360> 日経ベア２　　　 10665　　 -42.4　　　 161.8
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10421　　 -14.0　　　 47750
５. <1579> 日経ブル２　　　 10019　　 -18.6　　　 433.5
６. <1321> 野村日経平均　　　9537　　 -43.2　　　 50130
７. <1540> 純金信託　　　　　7944　　　-7.6　　　 18805
８. <1306> 野村東証指数　　　4436　　　-7.8　　　3392.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3934　　　31.7　　　　2448
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　2282　　　28.9　　　147350
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2197　　 -66.4　　　　 265
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2156　　 -44.6　　　 649.6
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2075　　 -32.6　　　 61850
14. <1330> 上場日経平均　　　1864　　 -50.7　　　 50140
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　1513　　 -52.8　　　 37900
16. <1328> 野村金連動　　　　1376　　　18.6　　　 14260
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1351　　 -11.6　　　 54960
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1338　　 -66.2　　　　5021
19. <314A> ｉＳゴールド　　　1261　　　 8.7　　　 283.3
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1215　　 -50.0　　　 49940
21. <1489> 日経高配５０　　　1092　　 -15.3　　　　2566
22. <1308> 上場東証指数　　　 865　　　 8.3　　　　3352
23. <1358> 上場日経２倍　　　 836　　 -43.2　　　 75890
24. <1542> 純銀信託　　　　　 794　　 -10.7　　　 22210
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　 777　　 -56.4　　　 50150
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 727　　 -22.2　　　2093.5
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　 694　　 -10.0　　　 729.7
28. <1541> 純プラ信託　　　　 619　　　-5.6　　　　8009
29. <1615> 野村東証銀行　　　 619　　 -73.4　　　 457.1
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 605　　 -29.4　　　　 166
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 601　　　23.9　　　 58970
32. <2244> ＧＸＵテック　　　 546　　　34.5　　　　2948
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 535　　 -58.0　　　　2253
34. <435A> ｉＦ日本配当　　　 501　　-100.0　　　　2055
35. <200A> 野村日半導　　　　 497　　　36.9　　　　2225
36. <1571> 日経インバ　　　　 455　　 -74.1　　　　 439
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　 436　　　24.2　　　 24730
38. <2516> 東証グロース　　　 414　　　 4.0　　　 593.0
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 401　　 114.4　　　　1113
40. <1487> 上場米債ヘ有　　　 379　　 128.3　　　 12680
41. <1580> 日経ベア　　　　　 349　　 -39.5　　　1168.0
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 337　　 -55.7　　　 50110
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 284　　 -53.6　　　 194.0
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 280　　 -27.1　　　 639.5
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 255　　 -62.4　　　 29145
46. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 248　　 -81.1　　　 334.2
47. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 243　　 -59.9　　　　1137
48. <2625> ｉＦＴＰ年４　　　 235　　 434.1　　　　3274
49. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 232　　 -34.1　　　101000
50. <1476> ｉＳＪリート　　　 229　　　 0.0　　　　2008
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース