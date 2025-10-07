ETF売買代金ランキング＝7日前引け
7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 140265 -29.1 40260
２. <1357> 日経Ｄインバ 14213 -57.3 6591
３. <1360> 日経ベア２ 10665 -42.4 161.8
４. <1458> 楽天Ｗブル 10421 -14.0 47750
５. <1579> 日経ブル２ 10019 -18.6 433.5
６. <1321> 野村日経平均 9537 -43.2 50130
７. <1540> 純金信託 7944 -7.6 18805
８. <1306> 野村東証指数 4436 -7.8 3392.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 3934 31.7 2448
10. <2036> 金先物Ｗブル 2282 28.9 147350
11. <1459> 楽天Ｗベア 2197 -66.4 265
12. <1568> ＴＰＸブル 2156 -44.6 649.6
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2075 -32.6 61850
14. <1330> 上場日経平均 1864 -50.7 50140
15. <1545> 野村ナスＨ無 1513 -52.8 37900
16. <1328> 野村金連動 1376 18.6 14260
17. <1326> ＳＰＤＲ 1351 -11.6 54960
18. <1329> ｉＳ日経 1338 -66.2 5021
19. <314A> ｉＳゴールド 1261 8.7 283.3
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1215 -50.0 49940
21. <1489> 日経高配５０ 1092 -15.3 2566
22. <1308> 上場東証指数 865 8.3 3352
23. <1358> 上場日経２倍 836 -43.2 75890
24. <1542> 純銀信託 794 -10.7 22210
25. <1346> ＭＸ２２５ 777 -56.4 50150
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 727 -22.2 2093.5
27. <1655> ｉＳ米国株 694 -10.0 729.7
28. <1541> 純プラ信託 619 -5.6 8009
29. <1615> 野村東証銀行 619 -73.4 457.1
30. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 605 -29.4 166
31. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 601 23.9 58970
32. <2244> ＧＸＵテック 546 34.5 2948
33. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 535 -58.0 2253
34. <435A> ｉＦ日本配当 501 -100.0 2055
35. <200A> 野村日半導 497 36.9 2225
36. <1571> 日経インバ 455 -74.1 439
37. <2559> ＭＸ全世界株 436 24.2 24730
38. <2516> 東証グロース 414 4.0 593.0
39. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 401 114.4 1113
40. <1487> 上場米債ヘ有 379 128.3 12680
41. <1580> 日経ベア 349 -39.5 1168.0
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 337 -55.7 50110
43. <1356> ＴＰＸベア２ 284 -53.6 194.0
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 280 -27.1 639.5
45. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 255 -62.4 29145
46. <1475> ｉＳＴＰＸ 248 -81.1 334.2
47. <2865> ＧＸＮカバコ 243 -59.9 1137
48. <2625> ｉＦＴＰ年４ 235 434.1 3274
49. <1557> ＳＰＤＲ５百 232 -34.1 101000
50. <1476> ｉＳＪリート 229 0.0 2008
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
