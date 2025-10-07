その表情を見ただけで、嫌な気分なのがとてもよく分かる。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）がリーチを打ったものの、その後に持ってきた牌を見てどんより。実況・日吉辰哉（連盟）も「たろうさんの顔がヤバいことになってる！元気がなさすぎる！」と伝えることになった。

【映像】最悪の流れに顔が青ざめる鈴木たろう

たろうといえば“ゼウス”の異名を持ち、独創的な打ち筋で有名なトップ雀士の一人。それによって数々のライバルを打ち倒してきた剛腕だ。ところがこの日ばかりは自身の選択の後に、嫌な感触が残るツモをしたために、すっかり覇気がなくなってしまった。

場面は南3局。4巡目にタンヤオのカン4索でテンパイを取った。ドラが7索でもあり、高打点変化も見てここはダマテン。しかし5巡目、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）は場風の南が暗刻、さらにドラの7索が2枚、かつ高目の7索が出れば三色同順というド級の4・7索待ちテンパイで、果敢にリーチに出た。

これを見たたろうは6巡目、赤五万を引いて打点アップしたのを見届けてから追っかけリーチ。ツモれば満貫からだ。ところが次巡に持ってきたのが、直前まで待ち変化として期待していた6索。もう1巡待っていれば、岡田と同じく4・7索待ちが取れたところだ。しかし今のたろうはカン4索。もし7索を持ってきてしまえばアガリ逃しどころか、岡田に痛恨の放銃になってしまう。

この状況に実況・日吉は「たろうさんの顔がヤバいことになってる！元気なさすぎる！」、さらに倍満まで見える岡田については「岡田は逆にめちゃくちゃ気合い入ってますよね。負けねえぞ！って」と、2人の表情の違いを熱く伝えた。ファンからも「何てこったぁ！！！！！！！！」「たろう真っ青」「顔がやられてる」といった反応が出たが、決着は岡田が安目の4索で満貫ツモ。たろうは失点こそあったものの、最悪の事態だけは避けられた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

