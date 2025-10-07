お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）とカズレーザー（41）が、7日から公開されるニチレイフーズの新Web動画に出演。動画では、レポーターを務める2人が、ニチレイフーズの商品の強すぎるこだわりに迫る内容となっている。

【映像】美味しそうに唐揚げを頬張る安藤なつ＆カズレーザー

撮影を終え、2人は次のように振り返った。

カズレーザー「私は全然平気なんですけど、なつさんが昔の若手だらけの番組くらい声を張ってたなと。喉を酷使してましたね」

安藤「今、喉潰れてます」

カズレーザー「珍しいですよね」

安藤「もう御年44になるんですけど、こんなに大声を出すことないんですよ」

カズレーザー「ひな壇の最上段ぐらいの。結構、声張りましたね」

安藤「声を張った上に自分の鼓膜もちょっとやられています」

カズレーザー「だいぶクレイジーな収録だったなとは思いましたね」

また、動画に登場するセリフ「ニチレイやりすぎ」にちなみ、安藤が最近、相方のカズレーザーに「やりすぎ」と感じた出来事を明かした。

安藤「楽屋で各地の地図というか、旅行に行くような写真が載ったガイドブックを見ていたので、『どっか行くの?』と言ったら『いや違います』とか言って、『旅行以外で使うんだ』と思って」

カズレーザー「絶対行かない国のやつ見てた」

安藤「ちょっとクレイジーすぎて分からんけど」

カズレーザー「空と海で繋がってるのに。一応調べただけ」

安藤「知識欲がなかなかクレイジーなところもありますよね」

（『ABEMA Morning』より）