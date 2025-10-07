100均で見つけて飛びついた！「これで200円ってお得すぎ！」大人も履きやすい靴下

ダイソーでディズニーデザインの可愛い靴下を発見しました！ミッキーマウスとベイマックスのお顔モチーフが、コーディネートのアクセントになってくれること間違いなしです♡ベーシックなデザインだから、大人も履きやすいのが嬉しいポイント！それぞれ220円で、とってもお買い得ですよ。

商品情報

商品名：アンクルソックス、黒、ライン（ミッキーマウス）、ショートソックス、白（ベイマックス）

価格：各￥220（税込）

適応サイズ（約）：23〜25cm

販売ショップ：ダイソー

ワンポイントがめちゃ可愛い♡ダイソーのディズニー靴下がクオリティ高すぎ！

ダイソーといえば、靴下も見逃せないアイテムのひとつ。シンプルなものから、ユニークなものまで、さまざまなデザインが揃っているのでつい売り場をチェックしてしまいますよね♡

今回紹介するのは、こちらの『アンクルソックス、黒、ライン（ミッキーマウス）』と『ショートソックス、白（ベイマックス）』の2種。

ディズニー好きにはたまらない靴下です。ワンポイントのフェイスモチーフが、とっても可愛いなと思い購入してみました♡

こちらは、ミッキーマウスデザインの靴下『アンクルソックス、黒、ライン（ミッキーマウス）』です。

ブラックベースにホワイトのラインがおしゃれで、コーディネートのアクセントになってくれます。

ベーシックカラーなので、普段使いしやすいのもお気に入りです。

アンクル丈なので、くるぶしより上まですっぽり覆ってくれます。

足首までホールド感があり、脱げにくく安心感がありますよ。

生地はチクチクせず肌当たりが良く、履き心地が良いです！

ベイマックスデザインのショート丈靴下も可愛くて履き心地抜群！

ベイマックスデザインの靴下『ショートソックス、白（ベイマックス）』もおすすめです！

ベイマックスらしいホワイトベースに、まんまるなお顔のワンポイントがキュート♡

靴を履いていると見えないですが、裏面にブラックのロゴもあしらわれていて凝っています。

ショートソックスなので、スニーカーと相性抜群です！

丈が短いもののフィット感があるので、歩行時に脱げにくいといったこともありませんでした。

こちらもチクチク感がなく、履き心地が良いですよ。

今回はダイソーの『アンクルソックス、黒、ライン（ミッキーマウス）』と『ショートソックス、白（ベイマックス）』を紹介しました。

デザインがさりげないので、大人でも履きやすいのが嬉しいポイント！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。