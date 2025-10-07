「車の2ｍ前で止まった」北海道で相次ぐクマとの“遭遇”　家庭菜園被害やブレーキ音に動じないクマも

北海道ではクマの出没が相次ぎ、各地でその姿がカメラに捉えられている。函館市では寺の境内や駐車場に親子グマが出没。芦別市では車の前に突然クマが現れた。

人里に迫る野生の影

函館市で4日午後11時過ぎ、寺の境内をうろつくクマの姿がカメラに捉えられていた。

クマは池が気になるのか、のぞき込むような様子を見せる。その後、境内から出て行き一安心…かと思いきや、再び戻ってくると子グマを連れていた。

さらに同じ個体とみられる親子グマは隣の寺の駐車場にも現れ、うろつく姿が確認されている。寺の家庭菜園ではブドウ約30房が食い荒らされていたという。

寺の住職は「びっくりしました。初めてです。届くところは全部食べられている」とコメントしている。

住宅街にも…車道を塞いだ巨大なクマ

一方、芦別市の住宅街で5日午後7時過ぎに撮影されたのは、道路を塞ぐようにゆっくりと進むクマの姿だ。

撮影者によると体長は約2mで成獣とみられる。突然車の前に現れたため、撮影者は急ブレーキを踏み、なんとか衝突を避けられたという。

当時の状況について撮影者は、「（車は）クマの2mくらい手前で、クマは真っ正面で止まったんですよ。やたらに慣れてるなと思って。普通だったら車がキューっていって止まったら逃げるじゃないですか」と語る。

その後、クマは住宅街に逃げていったという。

また、4日には札幌市の住宅にもクマが出没している。住人が翌日になって防犯カメラに映っていることに気づき、警察に通報した。

北海道では各地に警報や注意報などが出されている。

（「イット！」 10月6日放送より）