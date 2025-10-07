靴下のようなフィット感。反発力で、走りが変わる【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
走る快適さも、環境への配慮も。履くたび、地球にやさしい。【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
アディダスのスニーカーは、足を包み込むようにフィットし、通気性と柔軟性を両立したランニングシューズ。まるで靴下のような履き心地で、トラックでもトレッドミルでも軽快なステップを支える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
「BOOSTミッドソール」が長距離でも反発力を維持し、成型ヒールカウンターが踵を安定させる。アウトソールには「Continental™ラバー」を採用し、驚異的なトラクションでスムーズな走りを実現。
アッパー素材には、海洋汚染を防ぐために海に流入する前に回収されたプラスチック廃棄物をアップサイクルした「パーレイ・オーシャン・プラスチック」を50パーセント以上使用。残りはリサイクルポリエステル糸で構成され、環境への配慮も徹底されている。
快適さと機能性、そしてサステナビリティを兼ね備えた一足。日々のランから週末のアクティビティまで、走ることがもっと誇らしくなる。
