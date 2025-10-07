【映画ランキング】『チェンソーマン レゼ篇』V3！ 『鬼滅の刃』興収357億円を突破
10月3〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開3週目を迎えた『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』が、週末金土日動員57万7000人、興収8億9700万円をあげ、3週連続1位を記録した。累計では動員288万人、興収43億円を突破した。
【写真で見る】10月3〜5日の全国映画動員ランキング 2〜10位までを一気見！
2位は、公開12週目となる『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員27万2000人、興収4億3200万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員2470万人、興収357億円を超えた。
3位は、公開18週目の『国宝』が、週末金土日動員12万9900人、興収1億9400万円をあげ、先週の5位から2ランクアップ。累計では動員1122万人、興収158億円を突破し、歴代興収ランキングでは15位になった。
4位は、先週3位スタートを切った『沈黙の艦隊 北極海大海戦』が、週末金土日動員12万2000人、興収1億7500万円をあげランクイン。累計では動員46万人、興収6億円を超えている。5位は、公開6週目の『8番出口』。累計では動員322万人、興収45億円を突破した。
初登場組は6位に、第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞を受賞した原浩の同名小説を水上恒司主演で映画化した『火喰鳥を、喰う』が、8位にポール・トーマス・アンダーソン監督・脚本、レオナルド・ディカプリオ主演のチェイスバトル『ワン・バトル・アフター・アナザー』がランクインした。
10月3〜5日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『劇場版 チェンソーマン レゼ篇』
第2位：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』
第3位：『国宝』
第4位：『沈黙の艦隊 北極海大海戦』
第5位：『８番出口』
第6位：『火喰鳥を、喰う』
第7位：『ブラック・ショーマン』
第8位：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
第9位：『映画キミとアイドルプリキュア♪お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』
第10位：『ひゃくえむ。』
