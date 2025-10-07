コレ地味にいい仕事してくれます♡水回りでもちゃんと使える！リピ確定の100均プチ収納
商品情報
商品名：水周りでも使える耐水性クリアテープフック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：横28×縦46×高さ18mm
最大保持荷重：800g
販売ショップ：セリア
デザイン性と性能のどちらも◎セリアのテープフック
今回ご紹介するのはセリアで購入した『水周りでも使える耐水性クリアテープフック』という商品。お値段は2個入りで110円（税込）です。
まず目を惹くのが、透明でシンプルなスッキリとした見た目のデザイン。さらに水回りで使える耐水性タイプで、糊残りしにくいアクリルフォーム素材が使用されています。
フック部分はスイングタイプで出し入れのしやすさ◎。また水回りで使うことが想定されているためか、錆びにくいステンレス素材でできています。
水回りはシンプルなインテリアなことが多いため、『水周りでも使える耐水性クリアテープフック』との相性バツグン！
耐荷重量は約800gです。
透明で存在感がないことを利用して、水回り以外のお部屋でも活躍してくれますよ。ちゅるんっとしたデザインがきれいで、インテリアの邪魔をしません。
セリアにはこのほかにも優秀なホルダーがたくさん！
商品名：マグネット補助板付き歯ブラシホルダー 2P／マグネット補助板付きシェーバーホルダー
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【歯ブラシホルダー】本体 2.3×1cm、補助板 直径2.5cm
【シェーバーホルダー】本体 4.5×1cm、補助板 直径2.5cm
販売ショップ：セリア
セリアにはこのほかにも優秀なホルダーがたくさん！筆者がおすすめするのはマグネット補助板付きのホルダーシリーズです。
極小サイズの磁石が付いたバンドと、それを貼り付けるためのマグネット補助板がセットになった商品。
筆者は試しに掃除グッズにバンドをつけて、磁石の付くお風呂の壁に直接貼り付けているのですが、想像以上に力持ちで収納することができました。磁石が強力で、適当にポイッとつけてもずり落ちず、しっかりとホールドしてくれますよ。
今回はセリアで購入した『水周りでも使える耐水性クリアテープフック』と、『マグネット補助板付き歯ブラシホルダー 2P』、そして『マグネット補助板付きシェーバーホルダー』をご紹介しました。
どちらもお値段以上に活躍してくれるスグレモノなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。