「いやー、なんかめちゃめちゃシュールですね。空也上人と座って向かい合ってるって言うのが（笑）」

《めちゃめちゃシュール》「空也上人が歩いている」と驚く観光客も…聖地・六波羅蜜寺に突然、現れた「空也上人像コスプレイヤー」の写真をすべて見る

日本で初めて「空也上人像」のコスプレイヤーとして認知された、中埜（なかの）さん。では長きにわたって、空也上人像を守り続ける聖地・六波羅蜜寺の人たちは空也上人像の姿で注目を集める彼をどう思っているのか？ 今回は中埜さんが、京都にある六波羅蜜寺に直撃。動く空也上人像を目前にした副住職・川崎純圓（かわさき・じゅんえん）さんは何を思うのか……。（全2回の1回目／後編を読む）

◆◆◆

空也上人像もコスプレされる現代

――今日はこうして機会をいただいて、ありがとうございます。

川崎純圓（以下、純圓） いやー、なんかめちゃめちゃシュールですね。空也上人と座って向かい合ってるって言うのが（笑）。

――純圓さんとは、2023年6月、東京駅の「そうだ 京都、行こう。」の企画でお会いして以来です。こうして今日、六波羅蜜寺でお話しできることになりました。ご縁に感謝ですねえ。

純圓 空也上人のコスプレをされていることは、その前から存じていたんですよね。十何年か前に、注目されているのを見て「なんや、空也上人もコスプレされる時代になったんやな」と驚きました。

それで「そうだ 京都、行こう。」で東京駅に来られると聞いて、ご挨拶だけでもさせてもらおうかと思ったんです。そのあとXで中埜さんがまたバズらはって。それがちょうど8月の棚経の時、知り合いからLINEが来て「お前、夏コミ行ってんのか？」と。何を言ってるのかと思ったら、中埜さんのコスプレのことを指してて。

――忙しい時期にお騒がせしてすみません。



史上初！？ “空也上人像”コスプレイヤーの中埜さん ©山元茂樹／文藝春秋

純圓 夏コミは、よく行ってる友達とかもいたんで、中高の時からコスプレという文化があるのは知っていたんです。でも、お寺の繁忙期と重なって、行けることがまずないんですよ。とても過酷な環境ということも聞いています。一昔前の情報で伝聞でしか知らないんですけど、建物の中に雲が出来るとか。今もそうなんですか？

――空調などの改善で少しはマシになってますけど、人の多さは変わらないですね。

純圓 コスプレは外でしはるんですか？

――コスプレエリアというのが屋内にも屋外にもあるんですが、僕は外が多いですね。本物の空也上人像って建物の中にあるものなので、逆に表にいようかなと。空也上人という人物が、街中を歩いたというお話もあるので、毎年青空の下での空也上人を撮影したりしています。

純圓 熱中症とか気を付けてください。

――ありがとうございます。空也上人は元々人気のある像だと思いますけど、近年その人気がどんどん上がってきている気がするんですよね。

純圓 うーん、そうですかね。まあ教科書に載ってるからって言うのもあるとは思います。近年では空也上人が NHK の『びじゅチューン！』という音楽番組で「ベーカリー空也」という曲で取り上げられて。それが 2016年かな。その後、コロナ禍での東博での展覧会や翌年の JR 東海とのキャンペーンもあって再注目されたのかと思います。

――コスプレを始めた16年前には「なんだっけ、教科書で見たことある」って言われていたのが、今ではみなさん「空也上人像だ」とちゃんと名前を呼んでくれるんですよね。

空也上人像の「デザインの秘密」

純圓 空也上人の口から出てるこれが「南無阿弥陀仏」なんですが、歴史上で音を視覚的に表現した最初のものという説があって。ネットでも、口から何か出てたら皆空也上人みたいな感じで、タグとか付きますし、面白いですね。

――すごいリアルに彫られてますよね。

純圓 六波羅蜜寺は運慶(平安末期~鎌倉初期の仏師)とすごくゆかりの深いお寺で、静岡県の岩水寺というお寺の御本尊の地蔵菩薩様を解体修理したら、運慶の弟子の運覚が六波羅蜜寺の中の工房で作ったよという書付が出てきたんです。

――六波羅蜜寺に運慶の工房があったんですか？

純圓 当時、寺の敷地は広かったので、あったとしても全然不思議ではない。宮内庁書陵部の資料によると、北は四条通、南は七条通、東は東大路で西は鴨川までが寺域であったと伝えられています。三十三間堂には湛慶の時代(運慶の長男)の慶派の仏像がたくさんあるので工房が六波羅蜜寺にあっても不思議ではないかと思います。

専門家によると康勝(鎌倉時代の仏師・運慶の四男)は人間の特徴をとらえて彫ることに優れた方なので、仏様ではなく実在の人物を彫ったお像を残されています。あえて空也上人をモチーフに彫られたのはそれも理由ではないかと思います。

――空也上人がいた時代から200年くらい経ってて、康勝が彫った時は写真もなかった時代じゃないですか。その時に例えば誰をモデルにして彫られたのであるとか、そういうことって何か伝わっていたり伝承したりしていますか？

純圓 空也上人のことについて書いてある文献は「空也誄(くうやるい)」だけです。空也上人は活動内容の割には記録が全然残ってないのですが、日本各地を行脚して布教活動をされたという伝承は日本各地に残っています。そこから空也上人がどういう方かというイメージが出来たのではないかと思います。

六波羅蜜寺に秘蔵された「空也上人の杖」

――伝承として世に広まってはいないけど、六波羅蜜寺にだけ伝わる空也上人のエピソードみたいなものってありますか？ 空也上人はこんな人物だった、とか。

純圓 六波羅蜜寺だけに伝わるエピソード、というのはないですね。ただ、空也上人の物と伝わる鹿杖はありますよ。

――え！ この杖の、現物！？

純圓 はい。お寺に伝わっているもので空也上人ゆかりのものでしたら。

――実際のサイズはどのくらいなんですか？

純圓 全然大きくないんですよ。中埜さんの杖の半分以下とちゃうかな。鹿の角そのものです。もしかしたら、そこに柄が付いていたのかもしれないです。

――鹿の角にしては相当大きい角ですね。その話は凄いですね。僕も空也上人について色々調べましたけど、角が残ってるって話は初耳です。どこにも発表されてないんじゃないですか？

純圓 そうですね、どこにも発表してないかもしれないですね。

空也上人像を拝観するときの「心構え」と「注意点」

――僕が空也上人像のコスプレをしているときは、いかにして空也上人を表現するか、ということを考えてやっているんですけど、普通に参拝するときは、どういうことを考えて手を合わせたらいいか、心構えみたいなものってありますか？

純圓 心構えですか。空也上人は仏様のお像ではなくて、当山の開祖のお像です。空也上人は1000年前に全国を行脚されて布教活動を行い、その足跡を残されています。そういった功績に敬意をもって手を合わせていただくのがいいのかと思います。

1時間くらい空也上人のケースの前でずっと見てはる人とかもいてはるんで、なんか不思議な魅力があるんですかね、空也上人には。

――それは当然、信仰の対象にもなってますし、美術品としてもすごいものなので、1〜2時間とみてしまう人がいるのは僕もわかりますね。

純圓 ただ近くで見たい、拝みたいと思う気持ちは分かりますが、ガラスに触ったりぶつからないように気を付けてほしいですね。

――それはいけませんね。お掃除も大変だし。

純圓 あとは、撮影禁止なのに撮影する方も結構います。やっぱり来て直接見て、こう手を合わせて拝んでもらったほうが良いのかなと思います。

――じゃあ写真が撮りたくなったら、コミックマーケットのコスプレで我慢してもらうってことで。

純圓 それいいですね。それでお願いします（笑）。

〈“空也上人像”コスプレイヤーが聖地・六波羅蜜寺に直撃…あまりに真剣なコスプレ姿にお寺の住職も「ええとこに目つけた」「給料出さなあかん(笑)」とベタ褒め〉へ続く

（中埜）