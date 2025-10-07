猫になった王の世話をするのは、魔法の才能ゼロの魔女の弟子／王が猫になった
『王が猫になった』（森繁拓真/幻冬舎コミックス）第3回【全10回】
【漫画】『王が猫になった』を第1回から読む
ある朝、ウィスペリア王国の王様が寝室から忽然と姿を消し、一匹の真っ白な猫になっていた。しかしこの国では、猫は厄介な魔物として恐れられていた。城中がパニックに陥る中、近衛兵長のセージは皆が恐れる「魔女」に助けを求める。栄養バランスの取れた食事、適度な運動、そしてトイレ――。誰も知らない、傍若無人な猫の生態に振り回されながらも、セージは猫になることを望んだ王様の心に寄り添うため、魔女の弟子・マルバとともに王様のお世話を始める。9月24日に第1巻が発売された『王が猫になった』は、『となりの関くん』の著者が贈るハートフル“お猫様”ファンタジーです！
