◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 ブルワーズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

カブスの今永昇太投手（３２）が６日（日本時間７日）、敵地のブルワーズ戦で先発登板。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場した。

鈴木の先制３ランの援護を受けてマウンドに上がった今永は、先頭のチョウリオと２番チュラングを、ともに最後は直球で空振り三振を奪った。３番コントレラスと４番イエリチに２者連続で左前安打を打たれ、２死一、二塁。５番ボーンに、内角へ食い込むスイーパーを左翼席へ同点３ランを打たれた。２死から安打、安打、３ランで３失点の立ち上がりとなった。

２回は３者凡退で立ち直り、３回は２アウトまで簡単に奪ったが、コントレラスに内角へ食い込む直球を左翼席へ打たれ、勝ち越しを許した。続くイエリチにも右前打を打たれたところで降板となった。２回２／３で５安打４失点３奪三振２本塁打だった。

今永はレギュラーシーズンで初回で被本塁打９本。防御率は７・２０と打ち込まれている。

パドレスとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）を勝ち上がったカブスは４日（同５日）、地区シリーズ初戦で３―９と大敗。序盤に大量失点し、押し切られた。公式戦終盤からＷＣＳまで連日の活躍を見せていた鈴木は２三振の４打数無安打に終わっていた。

今永はレギュラーシーズンで９勝８敗、防御率３・３７。シーズンが進むにつれ、立ち上がりの不安定さが目立つようになった。一発病にも悩まされ、シーズン３１本塁打はリーグワースト２位。ＷＣＳでは第２戦でオープナーの２番手として登板して４回２失点。３安打に抑えたが、やはり２ランを浴びて２失点し、チームを勝たせることはできなかった。

前日会見で今永は「今までやってきた準備を丁寧にやって、それをあとは試合で実行するだけ」と話していた。