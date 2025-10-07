◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦で登板し、１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がり、ターナーをわずか２球で二ゴロに抑え、逃げ切った。佐々木は、１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦から３試合連続の登板で、２セーブ目。チームは連勝で地区シリーズ突破に王手を掛けた。試合後、会見した佐々木は「休みの日も強度を高めに投げてみたりしてるので、(連投も)いけそうな感覚はあります」と自信をのぞかせた。

チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げ、「２点差で前回より点差がない中で、ランナー１人出て一発出たら同点という怖さはあったんですけど、ゾーンで勝負して結果的にゼロで抑えられて良かったです」と話していた朗希。評価が急上昇して「守護神・朗希」としての期待も高まっていた一方で、ロバーツ監督は「重要な場面が来ることもある。そのときに彼が最適となる可能性がある」とも口にしていた。