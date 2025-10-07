100均の話題グッズ似の強力テープ「ぐらつく家電に貼ったら…」まさかの結果に驚愕！
商品情報
商品名：両面ゲルテープ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：長さ1m、幅2cm×厚さ2mm
販売ショップ：ダイソー
話題のアイテムに似てる！？ダイソーの『両面ゲルテープ』をお試し！
100円ショップで買える粘着ゲル両面テープが一時期話題になりましたが、また新たに気になる商品をダイソーで発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『両面ゲルテープ』という商品。パッケージのインパクトの強さに惹かれて、試しに購入してみました。
価格は110円（税込）です。パッケージにダイソーのマークが書かれているので、こちらはダイソーオリジナルの商品だと思います。
人気の粘着両面ゲルテープ「カエルグリップ」「ヤモリグリップ」「クロコダイルグリップ」のように、ロール状になっています。
ホコリなどが付着しないよう、テープの側面には保護フィルムが付いています。
テープの長さは1m、サイズは幅2cm×厚さ2mmです。人気の両面ゲルテープシリーズよりも厚みがあります。
好きな長さにカットして使えるのが、このテープの魅力でもあります。
ただ粘着力がとても高いので、ハサミでカットするのも一苦労…！よく切れるハサミを使うとスムーズだと思います。
粘着力が強いからしっかり貼り付いてズレない！
普段愛用しているテーブルライトが、接地面が狭く台座が軽すぎるため、スイッチを操作するだけで転がってしまうのが気になっていました。
実は、テープを購入したのがこのためでもあるので、早速試してみました！
テープを細かくカットし、台座の底の淵に貼り付けました。
テーブルに置いてみると、ライトの台座が思いのほかしっかりとくっついてくれました。
少し突いたくらいでは、まったく動きません！これは大成功です。
スイッチを操作したり、ケーブルを持ち上げても、少し揺れるだけで問題なし。
今回は台座の3点のみをポイントで留める方法ですが、テープを広範囲で貼り付けることで、より強力に固定できそうです！
今回はダイソーの『両面ゲルテープ』をご紹介しました。
インテリアや家電の転倒・落下防止に一役買ってくれる優秀な商品でした！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。