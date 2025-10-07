「米国の影の大統領」。

オラクル共同創業者ラリー・エリソン氏（81）に対する米ITメディア「WIRED」の評価だ。トランプ米大統領の信頼を受けて米政界・メディア産業の新たな「影の権力」に浮上しているという分析が続いている。

エリソン氏は世界2位の富豪で、トランプ政権の「人工知能（AI）インフラ設計者」に挙げられる。オラクルはトランプ大統領が推進する5000億ドル（約75兆円）規模の「スターゲート」AIデータセンタープロジェクトの核心パートナーだ。また、中国の大型映像プラットホーム「Tik Tok」の米国内運営権移転過程でアルゴリズム再編を担うことになり、米国内1億人以上の使用者のデータと世論の流れで中心の役割をすることになった。

普段からトランプ大統領は「技術を越えてすべてのものを扱える最高経営責任者」と絶賛している。WIREDはトランプ大統領の参謀の発言を引用し、「ラリー氏はワシントン内部で『米国の影の大統領』と呼ばれるほど大きな影響力を行使する」と伝えた。

エリソン氏は過去の数回の結婚と離婚、他社「裏調査」のため私設探偵を雇用して探る奇行などで注目された「シリコンバレーの悪童」時代を踏んで、今では超高速で膨張するAI・データ事業でトランプ政権と密着し、静かに強力な政治・経済的権力を築いているという。エリソン氏の資産は最近12カ月間で倍に増え、3700億ドルにのぼる。先月、一時はブルームバーグ長者番付でイーロン・マスク・テスラ最高経営責任者を抜いて1位になった。

息子デビッド・エリソン氏（42）もメディア帝国拡張の先鋒に立って頭角を現した。映画製作会社スカイダンスを率いたデビッド氏は今年パラマウントを買収して「パラマウント・スカイダンス」を設立した。米CBS放送をはじめ職員1万8000人の超大型メディア企業を率いて、CNN放送を所有するワーナーブラザースディスカバリーの買収まで進めている。

このようなエリソン親子の躍進をめぐり、BBCなど主要メディアは「イーロン・マスクとマードックを越える新興権力家門」として集中照明した。ただ、Tik Tok、CBS、CNNが家門の入る場合、エリソン親子が米国内の世論形成とニュース消費の核心通路を支配するという懸念が生じている。

進歩陣営とメディア監視団体はエリソン家の急激な拡張が民主主義の深刻な脅威になると警告する。米メディア監視団体FAIRは「Tik TokのようなソーシャルメディアとCBS、CNNのような有力放送を同時に掌握すれば、政府批判メディアを萎縮させ、民主主義を揺るがす危険がある」と指摘した。民主党議員もエリソン家の買収合併過程におけるトランプ政権の政治的取引や介入の関連性に関する調査に着手した。

エリソン家の動きを歴史的な財閥家と比較して警戒する声も出ている。「ヴァンダービルトが鉄道を、ロックフェラーが石油を掌握したように、エリソン家は21世紀の米国で『関心とデータ』を独占しようとしている」（WIRED）ということだ。

トランプ大統領を背にしたエリソン家がメディア・AI・政治権力の中心と評価され、新たなパワーエリートの登場が予想される。