もし芸能人がバッグをデザインしたら…あなたは誰がデザインしたバッグを使ってみたいと思いますか？インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、バッグ企画・販売の「FUKUROMONO STUDIO」と共同で、全国の男女1000人に対して「この人がデザインしたバッグを使ってみたいと思う芸能人」についてアンケートを実施。集計結果をランキング形式で公開した。



【写真】1位は、ゆる～い空気感の大物タレント あふれるセンスに期待

3位は木村拓哉がランクイン。票数は49票だった。「オシャレでアウトドアなイメージがある」（20代男性）、「女性に洋服を選ぶ動画を見てセンスあったから。幅広い層、男女問わずいい物を作れそうなイメージ」（50代女性）など、オシャレなイメージが評価された。



2位は北川景子。票数は木村を僅差で上回る54票だった。「お上品そうだから」（30代女性）、「自身の子どものためにいろいろな物を手作りしているが、質感が高くてセンスも良いと感じるため」（60代男性）などの声が寄せられた。「上品そう」という理由からも、洗練されたデザインが期待されているようだ。



1位に輝いたのは、所ジョージ。票数は2位以下を大きく引き離す111票という、ダントツっぷりだった。「個性的だけど奇抜すぎなくて、かっこいいカバンを作ってくれそう」（30代女性）、「面白い発想がありそう」（30代男性）、「ものすごく使い勝手のいいバッグをデザインしてくれそう」（40代男性）など大きな期待が寄せられた。



「この人がデザインしたバッグを使ってみたいと思う芸能人」1～10位は、以下の通り。



１位 所ジョージ（111票）

２位 北川景子 （54票）

３位 木村拓哉 （49票）

４位 米津玄師 （36票）

５位 篠原ともえ（34票）

６位 GACKT （32票）

７位 くっきー！（31票）

８位 ローラ （30票）

９位 綾瀬はるか（29票）

１０位 渡辺直美 （27票）



（よろず～ニュース調査班）