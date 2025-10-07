ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、「ムーミン」デザインの「マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグ」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグ

約200×200cm

サイズ・価格：約140×200cm 6,990円（税込）、約200×200cm 8,490円（税込）、約200×240cm 9,990円（税込）

仕様：床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※サイズにより柄の出方が異なります

※洗濯は出来ません。中性洗剤を用いて部分洗いしてください

「ベルメゾン」に、おうちにムーミン谷の冬がやってきたかのような、かわいらしいラグが登場。

約200×240cm

冬の森で遊んでいる「ムーミン」と仲間たちの様子が、細かなプリントで表情豊かに表現されています。

繊細な色彩で表現された森の木々。

そして「リトルミイ」をはじめとする、「ムーミン」の仲間たちのデザインが冬のお部屋を彩ります。

約140×200cm

サイズは、お部屋の広さに合わせて選べる「約140×200cm」「約200×200cm」「約200×240cm」の3種類で展開。

約140×200cm

約140×200cmのラグは、ソファの足元に敷くのにぴったり！

1人暮らしのワンルームなど、コンパクトサイズを探している方におすすめです。

約200×200cm

約200×200cmのラグは、お部屋のセンターに。

家族団らんのスペースが出来上がります！

約200×240cm

一番広い、約200×240cmのラグは大人がごろ寝しても余裕のあるサイズ。

「ムーミン」たちのかわいいラグの上で、ゆっくりとした時間が過ごせます。

ラグは、厚さ約10mmの低反発ウレタンフォーム入りでもっちり！

表面はマイクロファイバー素材で肌ざわりなめらかです。

床暖房・ホットカーペット対応なので、寒い季節にぴったり！

しっかりとした厚みで、底冷えから足元を守ってくれます☆

床暖房・ホットカーペット対応がうれしい、冬にぴったりの「ムーミン」柄のラグ！

マイクロファイバーの低反発ウレタン入りラグ 「ムーミン」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」で販売中です。

©Moomin Characters TM

