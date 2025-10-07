俳優の鈴木亮平（42）、3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」大森元貴（29）若井滉斗（28）藤澤涼架（32）が7日に都内で行われた、未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」に出席。鈴木がミセスのメンバー同士の関係性を暴露した。

鈴木は今回のためにミセスが書き下ろした新曲「GOOD DAY」をバックに、約200人という大規模で行われた撮影は「凄くたのしかった」と満面の笑顔で振り返った。

会う機会が少ないミセスとの共演は「CMの撮影で、ほぼ初めて一緒になって、（メンバー同士が）こういう関係性なんだって見れたのもうれしかった」と喜びのコメント。

撮影の裏話として「本当に（撮影の）直前まで涼架君が“どうやって持とうかなー。どんな感じなのかな”とかすごい言ってて、これをお2人が“いくよ、いくよ”と言っていた」と明かし、グループ最年長の藤澤涼架に対して「1番年上なのに」といじる場面も。

藤澤も「恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべ、会場は和やかな雰囲気に包まれた。

この日、CMで出演した綾瀬はるか、浜辺美波も登壇した。