〈「めちゃめちゃシュールですね」怒られた？ それともウェルカム…？ “空也上人像”コスプレイヤーと対面した六波羅蜜寺・副住職の『意外な反応』〉から続く

「うちのスタンスとして、あまりふざけたことされると、もう取り合わへんのやけど…」

「空也上人像」のコスプレイヤーとしてSNSで注目を集める中埜（なかの）さんが、像を祀る聖地・六波羅蜜寺へおもむく特別企画の後編。副住職の次は、いよいよ住職が登場。いきなりお寺に現れた真っ黒な空也上人像の姿をした彼を見て、どんな感想を抱いたのか……？（全2回の2回目／最初から読む）



六波羅蜜寺・第65代住職の川崎純性さん ©山元茂樹／文藝春秋

六波羅蜜寺・第65代住職が登場

川崎純性（以下、純性） おお、ハハハ、これは、すごいな。何で塗ってるんですか、それ？

――普段はドーランで塗るんですが、今日は一番発色のいい絵の具で塗ってます。

純性 肌は荒れませんか。（コスプレの小道具を鋭い眼光でチェックしながら）今まで何個作った？

――これで4代目ですね。

純性 ああ、そやろな。だんだんようなってる。うん、ようなってるよ。

――ありがとうございます。何度も本物を見て、細かいところまで作りました。長年コスプレさせていただいたことに、まず感謝を述べたいと思います。本当にありがとうございます。

純性 いやいや。何もしてくれと頼んでない。いや、もうそちらの発想で。

――いやもう、駄目と言われなかっただけでも、感謝しています。

純性 うちのスタンスとして、あまりふざけたことされると、もう取り合わへんのやけど、まあ、あなたの真摯な姿勢で、空也上人のフォルムをこう真似てやってらっしゃるっていうのは伝わりましたし、寺にとってみても悪くないことやと思って。（副住職の）息子のほうにも、何か協力できることがあればということで、お越しいただいたということなんですけど。

ハートも、中身も「空也上人」に成り切ってほしい

――ありがとうございます。いかがでしょう。住職さまの目から見て、私のこの空也上人像のコスプレについての、忌憚ない意見などをお聞かせいただければと思うんですが。

純性 まあ、コスプレはね、どこまで行ってもコスプレやから。ハートの問題やと思うんですよ。例えば、いろんな人がいろんなコスプレされてますよね。僕もテレビでしか見たことないけど。歴史的な人物をコスプレするというのが、それなりに勇気がいったやろし、うちがそんなもの認めないよということを言ったらそれで終わってたでしょ。

――そうですね。本当にありがとうございます。

純性 今後、あの、フォルムだけじゃなくて、ハートも、中身も、人を救えるようなコスプレをしてください。

――ありがとうございます。多くの方に喜んでもらえるコスプレを目指します。

純性 まあ、あの、多くは物見遊山でね、ご覧になると思うけど、見る人が見たら、手合わされたことない？

――あります。もう、何べんもあります。

純性 あるでしょ。だから、それはええことやと思います。

――やはり手を合わせるっていうのは、すごい意味が大きいことだと、こう合わせられる時にも感じますし。

純性 うん。そこまで行きゃ大したもんですよ。

――ありがとうございます。なぜか僕にお賽銭をくれようとする人までいて、いや、それは京都に行って、六波羅蜜寺に行ってって、いつも断ってはいるんですけど。

純性 いや、もろたらええがな（笑）。

なぜ「空也上人」だけが親しまれ続けるのか？

――やっぱ、歴史上の人物であるっていうのもあるし、皆さんの信仰の対象になってるっていうこともあるので、やはり、こう半端な気持ちでは絶対できないなっていうのは、僕もすごい意識してます。

純性 それだけ大事にしてくれてはるのはわかります。

――僕は大阪出身でして、中学生ぐらいの時に初めて空也上人像を見たんですが、その時に何も分からないまま、すごいかっこいい仏像だって感じたんですよ。で、それが何年も十何年も心の中にあって、初めてコスプレでやろうってなってできたのが、これなので、その時からやっぱり手を抜かないっていうのを固く心に決めて続けてます。

純性 空也上人は日本の歴史上の人物として教科書に載っていらっしゃる。仏教がまだ難しかった時代に、それを念仏という方法に変えて、自ら町へ出て歩かれて念仏を広め、人の救済をして。いちお坊さんの空也上人が、何で今まで歴史に残ったと思いますか？

――やはり、されたことの素晴らしさ、学校もない時代の人たちに、仏様の教えを広めるっていう、より多くの人たちを救おうっていう、その「気持ち」が残ったんじゃないでしょうか。

純性 ひとつはね、民衆が残したんだと思います。空也上人の後を継いだ方々もたくさんおいでになったわけやけど、その方だけでは残らなかった。民衆、いわゆる一般の方が、念仏の教えを、これは続けていかないかんというので、受け継がれていったわけ。だからそれが、他の歴史上の人物とちょっと違うんやな。だからそれで1000年残ったということですね。

――公的なというか、上から保存をして今まで残ったんじゃなく、下から支えられてということですね。

純性 そうそうそう。民衆が支えてきた。そこが違う。すごいですよね。1000年の歴史の中で、一体何人の人が歴史教科書に残ってんやろな。そう思ったらすごいと思う。

――すごいですね。

純性 まあ、もちろん、醍醐天皇の第2皇子という出生は非常に尊いことやけど、それにしても歴史に残らない人の方が多いんや。

――そうですね。

純性 うん。だから、中埜さんも、歴史教科書に残るように、いや歴史の教科書には残らへんな。えー、コスプレ教科書に、残るように頑張ってください（笑）。

――ありがとうございます。コスプレの歴史の教科書みたいなのができた時には載るように、善処します。

純性 すごい人いるでしょう、コスプレって。僕はテレビでしか見たことないけど。ええ、ここまでやるの？みたいな。有名な人って何のコスプレしてる？

――やっぱり有名な漫画やアニメ、流行のゲームなどのキャラクターや、あとは大きなロボットなどを作る、その造形技術が凄い方もいらっしゃいます。こういった歴史上の人物をやってるコスプレイヤーは僕以外にあまり見ないですね。

「あなたええとこに目つけた」

純性 そんな中で、あなたええとこに目つけた。空也上人のような、ああいうフォルムを持ったお像ってないですよね。例えば鑑真和上って座ってはるだけやけど、空也上人はなんとなく動きあるでしょう？

――動いてますね。歩いている、あとは念仏を唱えてらっしゃる。で、杖と鉦(かね)を持ってはるっていう、その、空也上人の人生全体を1つの像にしてる姿じゃないかなって僕は感じてるんですよね。

純性 その通り。空也上人の思い。あの像は、空也上人に会うたことない人が作った。でも空也上人の「思い」を形にするとこうなる。会うてない人が「思い」だけで作ったからこそ、ほんまに空也上人はこういう感じの人やったんちゃうかなと、僕は思う。

――やはりその空也上人が生きておられた時代から200年空いて、写真などがない時代で、お姿ってやっぱ失われていくじゃないですか。その、仏師康勝がどういったものをモデルに空也上人のお姿を再現されたのかっていうのは、僕はすごい気になってるんですけど、住職はどのようにお考えですか。

純性 それはね、空也上人がどんなお人かを考えて、それを形にする。その人の芸術性やね。発想やね。

――じゃあ、やはりこう、伝承なんかから想像していって、こう、こういうお顔をしていたに違いないっていう。

純性 そうそうそう。もし、空也上人の像が、おデブのころころのパンダみたいやったら、違うでしょう。だから、そういうことやな。

六波羅蜜寺の空也上人が「一番いい顔」

――よそにも空也上人像は色々あって、やはりみんなお顔が違うじゃないですか。

純性 違いますね。

――でもやっぱりここの空也上人が一番穏やかでいい顔をしてらっしゃる。あとは、体つきや衣の動きなど、すごい写実的なところが、美術品としての価値もすごく高いですよね。

純性 その通り。まあ、空也上人言うと、この像が写真に出るし、たまに違うとこのも出ることもあるけれど、やっぱりそれはそれだけの、後世の人たちがこの像が空也上人らしいと感じたわけやな。

――そうですね。うん。空也上人と言えばやはりこのお姿って、誰もが六波羅蜜寺の空也上人像を思い浮かべると思います。

純性 これからも頑張って、そんな空也上人のコスプレをやってください。できれば空也上人って、みんな見たことあるというお像なんやけど、何した人か知らんわけね。だからその辺もできたら、布教の一端を担ってもらえればありがたいですね。これは、うちから逆に給料出さなあかん(笑)。

――いや、もうお給料はいただけません。もう僕が好きでやらしていただいてるわけですから。

純性 うちの布教の一端として、やってください。空也上人っていうのはこんな人やったっていうことが一言あれば、ええわな。空也上人の思いを伝えられるようなコスプレをして、頑張ってください。

――じゃあ、これからはそこもちゃんと広めていくっていうことを意識して、「精進」してやりたいと思います。

純性 頑張ってください。

――ありがとうございます！！

純性 あかんかったら、もうSNSで非公認にするよ。

――うわ、六波羅蜜寺アカウントから怒られる！（笑）。

（中埜）