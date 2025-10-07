神戸市長選（１２日告示、２６日投開票）の告示まで１週間を切った。

４党から与野党相乗りで支援を受ける無所属現職の久元喜造氏（７１）に対し、無所属新人３人が挑む構図が固まりつつある。激しい舌戦が予想される。（村越洋平）

「神戸市が未来に向かって進んでいけるよう全力で取り組む」。９月２２日に神戸市内で開かれた集会で壇上に立った久元氏は、自民党や公明党、立憲民主党、国民民主党の神戸市議らが駆けつける中、来場者約１３００人を前に４選目に向けた決意を語った。

６月議会で立候補を表明した久元氏に対し、公明党は本部が推薦を決め、自民と立民、国民の３党は県連が推薦を決定した。自民には政令市長選で同一候補の推薦は連続３回までとするルールがあり、立民と国民が歩調を合わせて「県連推薦」とした。公明党市議団幹部は「政策を実行に移すスピードが速い。安定的な市政運営も評価できる」と話す。

４党が久元氏を支援するのは前回と同じ。これに対し、日本維新の会は公認候補の擁立を断念した。自主投票となる見通しだ。

党関係者によると、維新市議団は当初、知名度の高い県内選出の国会議員の擁立を求めたが、本人から断られた。このため、６月に立候補を表明していた五島大亮氏（４８）の推薦を求める意見もあり、県組織「兵庫維新の会」の金子道仁代表（参院議員）が五島氏と接触。推薦も模索したが、不調に終わったという。夏の参院選兵庫選挙区（改選定数３）でも議席を失い、ある維新市議は「擁立もできないのは情けない」と語る。

◇

久元氏に挑むのは、いずれも無所属新人の３人だ。

「次の世代が希望を持てる神戸にする」と訴える前神戸市議の五島氏は、４期目を目指した２０２３年４月の市議選では自民党公認候補として北区（定数９）でトップ当選。出馬表明から、同区以外での駅立ちなどで知名度向上を図る。

９月１１日に神戸市内で開いた集会には企業経営者ら約１０００人が参加。自民党県連が久元氏の推薦を決めたのに立候補を準備したことが反党行為に当たるとして党県連から除名処分を受けたが、陣営は「自民票も取り込みたい」と気を引き締める。

共産党は前回選と同じく、兵庫労連事務局長の岡崎史典氏（５６）を推薦。岡崎氏は三宮などの大型開発が問題だと訴える構えだ。党県委員会幹部は「久元市政に疑問を持つ人たちの支持を集めたい」と話す。

ニュース分析会社社長の木島洋嗣氏（５０）はＳＮＳで、地域政党・大阪維新の会の政策に近いことを強調。維新が市長ポストを握る大阪市が１０〜１２月検針分で実施する水道料金の減額を取り上げ、「神戸でも実現したい」としている。

県警が取締本部設置

兵庫県警は６日、神戸市長選挙違反取締本部を設置した。捜査２課と同市内１２署の計約２６００人態勢で取り締まりにあたる。