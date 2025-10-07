◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ブリュワーズ-カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が特大の先制3ランを放ちました。

ブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に4番ライトで先発出場した鈴木選手は、初回の第1打席、1、2塁の好機で左腕アーロン・アシュビー投手から高めのチェンジアップをとらえ、左中間への一発。レフトが一歩も追わない、440フィート＝約134.1メートルの特大先制3ランでした。

鈴木選手は、ワイルドカードシリーズのパドレス戦でもホームランを打っており、ポストシーズンは2本目のアーチ。ここまで2本の二塁打も含む4安打すべてが長打となっています。

SNSでは「あの勝負強さは憧れるわー」「先制スリーランの弾道が気持ち良すぎる」「すげぇ飛距離！」「めちゃくちゃ飛んでるわ」など特大の一発にわきました。

先制したカブスですが、先発の今永昇太投手が直後の守りで、アンドルー・ボーン選手に3ランを献上。3回にはウィリアム・コントレラス選手にソロホームランを浴びるなど、3回終わりで1点を追う展開となっています。