【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは６日、ナ・リーグで地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東１位）を４―３で振り切り、２連勝とした。

１番指名打者で出場した大谷は七回に右前適時打を放って５打数１安打１打点。佐々木が九回二死から登板し、２戦連続でセーブを挙げた。

ドジャースの総合力を示した七回の４得点だった。

３、４番で無死二、三塁の好機を作り、六回まで１安打に抑えられた左腕ルサルドをマウンドから降ろした。一死後、６番Ｅ・エルナンデスのボテボテの遊ゴロで三塁走者が生還して先制。代打マンシーが四球でつなぎ、二死後、途中から９番に入ったスミスが左前に２点適時打を放った。

さらに１番の大谷が続いた。交代したばかりの左腕ストラムの内角シンカーをとらえると、痛烈なゴロが二塁手の横を抜けて右前へ。地区シリーズ初安打が適時打となり、４点目が入った。大谷は一塁ベース上で右手を振り上げ、雄たけびを上げた。

スミスは本来なら中軸を打つ打者。右手の骨にひびが入るけがから復帰したばかりで、「ほぼ１００％に近い」と話していたが、先発は外れていた。途中から交代して９番に入ったことがプラスに働いた。

九回は１点差まで追い上げられたものの、二死から佐々木が登板し、二ゴロに仕留めて試合を締めた。大谷が「野球への熱量が高い」と評する熱狂的なファンが激しいブーイングを飛ばす敵地フィラデルフィアで２連勝。ドジャースが一気に突破に王手をかけた。（米ペンシルベニア州フィラデルフィア 帯津智昭）