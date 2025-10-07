■MLB 地区シリーズ ブルワーズーカブス（日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド）

カブス・今永昇太（32）が地区シリーズ第2戦、敵地でのブルワーズ戦に先発、2回2/3、46球を投げて、被安打5、奪三振3、四死球0、失点4（自責点4）。1回に同点スリーラン、3回に勝ち越しソロと2本の本塁打を浴びて降板となった。

プレーオフ初先発となった今永、前日に「やってきた準備を丁寧にやってそれを後は試合で実行するだけ」と話し、敵地での登板には「雰囲気に飲まれてしまうこともあると思いますが、しっかり冷静になって、この時はこうしなきゃいけないと考えながらやっていきたい」とコメントしていた。

今永がマウンドに向かう前の1回表、1死一、二塁で4番・鈴木誠也（31）、カウント1−1からブルワーズ先発はA.アシュビー（27）の高めのストレートに力負けせず振りぬくと、レフトスタンドへプレーオフ2本目となる2号スリーランホームラン。飛距離134.1mの豪快弾で先発・今永に3点の援護点をプレゼントした。

3点をもらって完全アウェーの中、マウンドにたった今永、先頭のJ.チューリオ（21）、2番・B.テュラング（25）とストレートで2者連続三振と最高の立ち上がりを見せた。しかし、その後、連打で2死一、二塁で迎えるは5番・A.ボーン（27）、フルカウントから内角低めのスイーパーをすくいあげられてレフトスタンドへ、今永はレギュラーシーズンから11試合連続被弾となるスリーランで3対3の同点に追いつかれた。

ブルワーズは3回にスーパールーキー・J.ミジオロウスキー（23）が初登板、1死走者なしで鈴木の第2打席、103マイル（166キロ）のストレートを投げ込んできたが、ストライクが入らずに四球、続く5番・I.ハップ（31）は95マイル（153キロ）のスライダーで空振り三振、6番・C.ケリー（31）も94マイル（151キロ）のスライダーでピッチャーゴロ、ミジオロウスキーは自ら1塁ベースを踏み、渾身のガッツポーズでプレーオフデビューを飾った。

2回を3者凡退に抑えた今永、3回も簡単に2死を奪ったが、3番・W.コントレラス（27）にカウント1ー1からストレートが甘く入り、レフトスタンドへ完璧な勝ち越しホームラン。今永はレギュラーシーズンも含めコントレラスには3本目のアーチとなった。

カブスベンチもここで今永を降板、2回2/3、46球を投げて、被安打5、奪三振3、四死球0、失点4（自責点4）と試合を作れなかった。