バスケットボールB１ ブレックス連覇に向け開幕２連勝
創設から１０年目のシーズンを向かえたＢリーグはＢ１が３日、開幕し、連覇を狙う宇都宮ブレックスはアルバルク東京の新しいホームアリーナに乗り込み、２シーズンぶりの開幕２連勝を飾りました。
アルバルク東京の新しいホームアリーナ「トヨタアリーナ東京」のこけら落としとなった、シーズン１０年目のＢ１開幕カード。
王者・宇都宮ブレックスが２年連続のアウェーで、勝利を目指しました。
Ｂリーグ史上最多の３度の優勝を誇るブレックスと、リーグで唯一、連覇を経験しているアルバルクという屈指の好カード。
先にリズムを掴んだのはブレックスでした。
エドワーズ、ジェレット、さらに成長著しい星川もスリーポイントを決めるとニュービルと比江島のダブルエースも魅せます。
ブレックスの多彩な攻撃にファンのボルテージは早くも最高潮。
前半を４５対２７の１８点リードで折り返します。
試合はこのままブレックスが得点を重ねてリードを守り切り８１対５６で開幕戦を勝利で飾りました。
リーグ最年長でキャプテンの田臥はベンチを外れましたがリーグが開幕した９年前にチームに所属していた遠藤、竹内、渡邉のベテラン勢もチームの勝利に貢献。
ともにユース出身の星川・石川の２０歳コンビもコートに立って新旧の融合を印象付けました。
そして続くアルバルクとの５日のゲーム。
第１クオーターからブレックスは開幕戦の勢いそのままにニュービル、比江島などがスリーポイントを次々に決めゲームを優位に進めます。
第２クオーターに入り２点差とされますがフォトゥのリバウンドからエドワーズが速攻を決めると高島も技ありのレイアップ。
前半を３５対３２で折り返します。
続く第３クオーターは一時逆転を許しますが比江島やニュービルが要所でスリーポイントを決めて７点リードで最終クオーターへ。
追い上げるアルバルクに対しブレックスは２シーズン連続ＭＶＰのニュービルのシュートが冴えわたります。
ニュービルが、このクオーターだけで３つのスリーポイントを決めてリードを譲らずこのままタイムアップ。
６６対６４で競り勝ちアウェーで開幕２連勝を飾りました。
ニュービルは、この試合７本のスリーポイントを決めて両チーム最高の２７得点をマークしています。
ブレックスは、次節１１日と１２日に島根を日環アリーナ栃木に迎えホーム初戦に臨みます。
また、８日からはクラブのアジア最強を決める東アジアスーパーリーグも開幕し、ブレックスは中２日で台北富邦ブレーブスとアウェーで対戦します。