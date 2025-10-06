とちぎテレビ

創設から１０年目のシーズンを向かえたＢリーグはＢ１が３日、開幕し、連覇を狙う宇都宮ブレックスはアルバルク東京の新しいホームアリーナに乗り込み、２シーズンぶりの開幕２連勝を飾りました。

アルバルク東京の新しいホームアリーナ「トヨタアリーナ東京」のこけら落としとなった、シーズン１０年目のＢ１開幕カード。

王者・宇都宮ブレックスが２年連続のアウェーで、勝利を目指しました。

Ｂリーグ史上最多の３度の優勝を誇るブレックスと、リーグで唯一、連覇を経験しているアルバルクという屈指の好カード。

先にリズムを掴んだのはブレックスでした。

エドワーズ、ジェレット、さらに成長著しい星川もスリーポイントを決めるとニュービルと比江島のダブルエースも魅せます。

ブレックスの多彩な攻撃にファンのボルテージは早くも最高潮。

前半を４５対２７の１８点リードで折り返します。

試合はこのままブレックスが得点を重ねてリードを守り切り８１対５６で開幕戦を勝利で飾りました。

リーグ最年長でキャプテンの田臥はベンチを外れましたがリーグが開幕した９年前にチームに所属していた遠藤、竹内、渡邉のベテラン勢もチームの勝利に貢献。

ともにユース出身の星川・石川の２０歳コンビもコートに立って新旧の融合を印象付けました。

そして続くアルバルクとの５日のゲーム。

第１クオーターからブレックスは開幕戦の勢いそのままにニュービル、比江島などがスリーポイントを次々に決めゲームを優位に進めます。

第２クオーターに入り２点差とされますがフォトゥのリバウンドからエドワーズが速攻を決めると高島も技ありのレイアップ。

前半を３５対３２で折り返します。

続く第３クオーターは一時逆転を許しますが比江島やニュービルが要所でスリーポイントを決めて７点リードで最終クオーターへ。

追い上げるアルバルクに対しブレックスは２シーズン連続ＭＶＰのニュービルのシュートが冴えわたります。

ニュービルが、このクオーターだけで３つのスリーポイントを決めてリードを譲らずこのままタイムアップ。

６６対６４で競り勝ちアウェーで開幕２連勝を飾りました。

ニュービルは、この試合７本のスリーポイントを決めて両チーム最高の２７得点をマークしています。

ブレックスは、次節１１日と１２日に島根を日環アリーナ栃木に迎えホーム初戦に臨みます。

また、８日からはクラブのアジア最強を決める東アジアスーパーリーグも開幕し、ブレックスは中２日で台北富邦ブレーブスとアウェーで対戦します。