「ササキはクローザーだ」ドタバタ継投のド軍を救った！　佐々木朗希が見せた貫禄の“火消し”に米熱狂「もう他に選択肢はない」

まさに“クローザー”だ。佐々木朗希がチームの窮地を救う好投を見せた。

現地時間10月6日、ドジャースは敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で勝利。2勝0敗でリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。

ドタバタの9回に怪物は異彩を放った。3点リードして迎えた最終回にドジャースは、ベテランリリーバーのブレイク・トレイネンを投入。経験豊富な左腕で逃げ切りを図ったが、これが“誤算”となった。

中安打と左二塁打で無死二、三塁のピンチを招くと、6番のニック・カステラノスの2点適時打を打たれて1点差に詰め寄られたのだ。ここでデーブ・ロバーツ監督がたまらず投手交代を決断。無死一塁で左腕アレックス・ベシアが投入する。

ベシアが何とか踏ん張り、一死一、二塁のシチュエーションからマックス・ケプラーを一ゴロに打ち取り、二死一、三塁としたところで、ドジャースベンチは佐々木を投入。満を持してマウンドに送り出された背番号11は、今季の首位打者であるトレイ・ターナーを159キロの4シームでセカンドゴロに打ち取ってしびれる攻防を制した。