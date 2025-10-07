埼玉県・豚のテーマパーク「サイボク」で「ありがトンまつり」開催 - 豚肉グルメや天然温泉、アスレチック、ステージイベントも
サイボクは10月11日から、感謝祭「ありがトンまつり」をサイボク本社 敷地内(埼玉県日高市)で開催する。
ありがトンまつり
同イベントの実施期間は10月11日〜10月13日まで、開催時間は9:00からとなっている。期間中は、園内で楽しいステージイベントのほか、ショッピング、豚肉グルメ、日帰り天然温泉、アスレチックなどが展開され、一日中家族で楽しめる複合施設となる。
また、イベント最終日の10月13日には、同社キャラクター「ヨーク」との記念撮影会が実施される。会場はサイボクの森 特別ステージで、開始時間は15:00、先着200名限定となる。
キャラクター「ヨーク」
「ありがトンまつり」 園内MAP
ありがトンまつり
同イベントの実施期間は10月11日〜10月13日まで、開催時間は9:00からとなっている。期間中は、園内で楽しいステージイベントのほか、ショッピング、豚肉グルメ、日帰り天然温泉、アスレチックなどが展開され、一日中家族で楽しめる複合施設となる。
また、イベント最終日の10月13日には、同社キャラクター「ヨーク」との記念撮影会が実施される。会場はサイボクの森 特別ステージで、開始時間は15:00、先着200名限定となる。
キャラクター「ヨーク」
「ありがトンまつり」 園内MAP