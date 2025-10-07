「お綺麗なご家族だこと」黄皓、妻＆娘との箱根プライベートショット公開「素敵な家族すぎて」「可愛いお子様」
実業家の黄皓さんは10月4日、自身のInstagramを更新。妻と娘とのプライベートショットを公開しました。
【写真】黄皓＆家族の仲良しショット
コメント欄では、「素敵な家族すぎて」「素敵な奥様とのご縁と可愛いお子様」「誕生日おめでとうございます」「3人オソロ〜かわうぃぃ」「お綺麗なご家族だこと」「常に感謝を忘れないこうさん、素敵です」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:鎌田 弘)
「素敵な家族すぎて」黄皓さんは「39歳の誕生日に妻が家族で箱根に連れてきてくれた」とつづり、8枚の写真を載せています。親子スリーショットや、黄皓さんが娘の頬にキスする姿、誕生日ケーキなどです。39歳の誕生日を幸せに過ごしたことが伝わってきます。
「妻と娘と両親と食いにいった」普段から家族の仲むつまじい様子を多く投稿している黄皓さん。9月28日にも「妻と娘と両親と食いにいった」と、カニを食べる姿を載せていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
