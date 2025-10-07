日本で実写化するとしたら「ベル」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「橋本環奈」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月28日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「ディズニープリンセスの実写化」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「日本で実写化するとしたら『ベル』を演じてほしい俳優」ランキングを紹介します。
ベルは、映画『美女と野獣』に登場するプリンセス。読書好きで、野獣との関係を通して勇気と優しさを示す美女です。
2位は、橋本環奈さんです。
1999年生まれの橋本さんは、アイドルグループ「Rev.from DVL」のメンバーとして活動していた頃に「1000年に1人の美少女」と呼ばれ大きな話題になりました。その後は俳優として活躍の幅を広げ、数多くの実写映画にも出演。2025年9月に公開スタートした映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』では主演の森崎明日香役を務めています。
回答者からは、「上品で可愛いから」（30代女性／大阪府）、「ちょっと強気で美しいところが似合う絶対似合う」（20代女性／静岡県）、「野獣に対して最初は怖いイメージを持つけど、橋下さんの優しさで野獣と仲良くなれそうだから」（20代男性／埼玉県）、「知的な雰囲気も出せそうな美女だから」（40代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
1位に選ばれたのは、芦田愛菜さんでした。
2004年生まれの芦田さんは、5歳の頃に出演したドラマ『Mother』（日本テレビ系）での演技をきっかけに天才子役として注目を集めました。その後も数々の作品に出演し高い演技力を発揮。2024年に実写映画化された『はたらく細胞』では、健康でまじめな高校生の漆崎日胡役を演じました。
アンケートでは、「品格が似合いそう」（40代男性／福岡県）、「本とかよく読んで勉強しているイメージだし、そこから色々と空想を繰り広げてそう」（30代女性／栃木県）、「品のある感じや野獣を見ても動じないところが合っていると思います」（30代女性／愛知県）、「可愛くて知的で、最近どんどん大人な雰囲気になってきて、ベルに合うから」（40代女性／東京都）といったコメントが寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
