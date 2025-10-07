なにわ男子・道枝駿佑、ヴァレンティノのコレクションに参加 銀髪スタイルが話題に「美しさが二次元」「王子様過ぎる」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が5日（日本時間）、フランス・パリのアラブ世界研究所にて発表されたメゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）の2026年春夏コレクション「ファイアーフライズ（FIREFLIES）」のファッションショーに来場した。
【全身ショット】ヴァレンティノコーデをまとい…空港に登場した道枝駿佑
ハイトーンカラーの髪色にモノトーンの上下、赤のベルトが映えるファッションで登場した道枝の姿が公開されるやいなや、SNSでは「二次元から出てきちゃったじゃん！」「ヴァレンティノのみっちーが王子様過ぎる」「ビジュが天才すぎ」「美しさが二次元」と圧倒的なビジュアルに絶賛の声が相次いでいる。
このほかTOMORROW X TOGETHERのスビン、IVE REI、LIZ、メゾンのアンバサダーを務めるフリーン・サローチャ、ジェフ・サター、ラナ・デル・レイなど、数々のセレブリティーが来場した。
