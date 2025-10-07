「息子さん、背が高くなりましたね」元フジアナ、親子でバスケ観戦へ「しっかりパパの背中見て育ってね！」
元フジテレビアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの本田朋子さんは10月5日、自身のInstagramを更新。バスケットボールを親子で観戦したショットを披露しました。
【写真】本田朋子が娘を抱く姿＆息子の姿も
コメントでは、「応援頑張ります」「息子さん、背が高くなりましたね」「再び強い新潟アルビレックスbbに」「新潟に来てくれてありがとうございます」など、さまざまな声が上がりました。
(文:鎌田 弘)
「新潟に来てくれてありがとうございます」本田さんは「2025-2026シーズンも開幕 ホーム開幕戦へ」「しっかりパパの背中見て育ってね！」とつづり、7枚の写真を載せています。夫で新潟アルビレックスBB所属の五十嵐圭選手のホーム戦を息子と娘と一緒に観戦した際のプライベートショットです。1枚目では本田さんは娘を片手に抱き、立っている息子をもう片方の手で自身に密着させたスリーショットを披露しています。
家族でディズニーシーへ自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している本田さん。2日には「雨の日だったけど、思い切って、ちょこっとディズニーシー決行！」と、家族で訪れた東京ディズニーシーでのショットを投稿していました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
