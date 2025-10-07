「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−４ドジャース」（６日、フィラデルフィア）

５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャースが１点差で逃げ切って２連勝。リーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。

佐々木朗希投手は３点リードから１点差に迫られた九回２死一、三塁の大ピンチで登板。強打者ターナーを二ゴロに抑えて、ポストシーズン２セーブ目を上げた。

試合後の会見に臨んだ佐々木は「前回登板よりは時間があったので準備はできていた。マウンドでストライクを取れる準備はできていたと思うので良かったと思う」と話した。

３点リードの九回は３番手で登板したトライネンが背信。先頭から３連続長短打で２点を奪われ、なおも無死二塁で左腕ベシアが登板し、２死一、三塁までこぎつけた。ここで佐々木が登板。強打者ターナーを１ボールからの２球目、１５９キロの内角速球で二ゴロに打ち取った。

処理した二塁・エドマンの一塁送球はワンバウンドとなったがフリーマンがうまく捕球。フリーマンはそのままベース脇に横たわり、アウトの瞬間にマウンドの佐々木は安どの表情を浮かべた。

佐々木は八回までは登板準備を進めていたが、九回の直前にいったんグラウンドコートを着て準備を止めた。その後、１点差に迫られ再び準備を開始し、２死後にマウンドへ向かった。

「とにかくストライクゾーンに投げること。自分でカウントを悪くして真っすぐ（を投げる）だけの状況を作らないことだけを心がけた」という。３点差の九回先頭から登板する選択肢もある中で、１点差で得点圏に走者がいるより厳しい場面での登板。「右が続くのがわかってたので、そういう判断もあるかなと思っていた。打順上位にいったら（マウンドへ）行くかもしれないと言われていたのでそこに関しては気持ちの準備はできていた。いざ、行くとなったときは、打たれてもしようがないかな、というか割りきって。自分から自滅せずにゾーンでいって。それだけかなと思った」と振り返った。