元・宝塚歌劇団月組トップスターの瀬奈じゅんさんが、自身のインスタグラムを更新。

自身の「愛車」について綴りました。

【写真を見る】【 瀬奈じゅん 】 「新しい車が納車されました！ウェーイ！」 「お世話になった前の愛車の思い出写真・動画」を紹介 「思い出がたくさん詰まった車」





瀬奈じゅんさんは「新しい車が納車されました！ウェーイ！」と、投稿。



続けて「という事で、お世話になった前の愛車の思い出写真・動画をポスト。」と綴ると、想い出の写真や動画をアップしました。



⁡そして「生後５日の息子を迎えに行くタイミングでこの車に変え、この車で生後５日の娘のお迎えにも行った。」「息子が夜なかなか寝なくて、この車で毎晩寝かしつけドライブをした。今は亡き愛犬と共にたくさん旅行にも行ったし、ひとりこもって台本を覚えたり歌稽古をしたりもした。」と、振り返りました。







瀬奈じゅんさんは「思い出がたくさん詰まった車。それだけに、なかなか乗り換えられずにいました。」と、投稿。



続けて「が、そんな車ともとうとうお別れ。お別れ前日の夜は家族４人『最後の夜のドライブ』を楽しみましたよ。」と、明かしました。

そして「新しい車がやってきた嬉しさもありますが、やはり寂しいものですね…。」と、記しました。





瀬奈じゅんさんは「とはいえ、15年間、同じ車種です。今回も同じ車種の四代目です。車好きの私が辿り着いた、最高な乗り心地の最高にカッコいい車。」「どんだけ気に入ってんだよ笑。」「#車好き女子」「#三代目は８年半乗ったよ」「#ありがとう」と、ハッシュタグを添えて綴っています。



【 瀬奈じゅんさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

愛称：あさこ

誕生日：4月1日

星座：牡羊座

血液型：AB型

出身地：東京都

所属事務所：東宝芸能株式会社



◆History◆

1992年3月：宝塚歌劇団に入団

1993年1月：花組に配属

2004年12月：月組に組替え

2005年5月：月組男役トップスターに就任

2009年12月：宝塚歌劇団を退団

2010年〜：東宝芸能株式会社に所属







