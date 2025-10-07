ジェジュンプロデュースのSAY MY NAME・ドヒ、透明感あふれる歌声を披露…実力派新人に視線集中！

ガールズグループSAY MY NAMEのドヒが、透き通った歌声と可愛らしい魅力で視聴者の心を掴んだ。

ドヒは、10月5日に放送されたMBCの音楽バラエティ番組『覆面歌王』に出演し、魅力的な歌声を存分に披露した。

“トマトパスタ”というニックネームで登場したドヒは、前回の放送で1ラウンドに勝利し、2ラウンドへ進出。この日の放送では、I.O.Iの『DOWNPOUR』を選曲し、清らかで繊細な歌声で観客にしっとりとした感性を届けた。

（画像＝MBC『覆面歌王』）ドヒ

また、自身の正体に関するヒントを与えるために用意したダンスメドレーでは、4Minuteの『What's Your Name?』やBoAの『My Name』を披露し、グループ名「SAY MY NAME」を連想させるパフォーマンスを見せた。これを見たアイドルの先輩ソン・ドンピョとONEWEのヨンフンは、「もしかしてSAY MY NAMEでは？」と推測する場面もあった。

惜しくも2ラウンドで脱落となったドヒは、緊張しながらも丁寧な挨拶を残した。特に、SAY MY NAMEが“K-POPのトップランナー”ジェジュンが直接プロデュースした初のガールズグループであることに触れ、「大先輩なので、常に謙虚でいるようにしています。ライブの実力が何より大切だと、いつもたくさんのアドバイスをくださいます」と感謝の気持ちを語った。

さらに、新人らしいフレッシュさが伝わる可愛らしいインタビューでMCや視聴者の心を和ませたドヒは、「私たちの歌がたくさんの人に届くよう、これからも一生懸命頑張ります」と力強く今後の目標を語った。

透き通るような歌声と確かな歌唱力を備えたドヒが所属するSAY MY NAMEは、最近サマーソング『iLy』で活動を展開し、今後も多様なコンテンツを通じてファンと交流していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドヒ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。