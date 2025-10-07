ドジャースの大谷翔平投手（３１）は６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィアでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ）第２戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数１安打１打点だった。９回二死一、三塁に５番手で登板した佐々木朗希投手（２３）が２球でセーブを挙げ、チームは４―３で逃げ切って２連勝。３勝で突破するＮＬＤＳ突破に王手をかけた。

敵地シチズンズバンク・パークの熱狂的なフィリーズファンを沈黙させたのは３―０の７回二死一、二塁だった。３番手の左腕ストラームの初球、外角スライダーをファウルした２球目だった。内角の９３・１マイル（約１４９・８キロ）のシンカーを振り切ると打球速度１１１・６マイル（約１７９・６キロ）の弾丸ゴロは右前に抜けた。大谷は右手でガッツポーズをつくった。結果的にこの打点が犒莨‥性瓩世辰拭

大ブーイングを浴びて打席に入った初回先頭は２ボールから２球見逃してカウント２―２とすると５球目はファウル。６球目の外角低めの９０・１マイル（約１４５キロ）のチェンジアップを「ボール」と確信して見送るも判定は「ストライク」で見逃し三振に倒れると大歓声に包まれた。

３回一死無走者は初球、内角低めの９７・９マイル（約１５７・６キロ）のフォーシームに差し込まれて詰まった二ゴロだった。６回一死無走者はカウント２―２からの５球目、外角低めの８８・４マイル（約１４２・３キロ）のチェンジアップを引っ掛けて一ゴロ。

４―１の９回二死一、二塁で守護神デュランと対戦。カウント２―２からの６球目、内角低めの８８・３マイル（約１４２・１キロ）のチェンジアップにバットを止めたが、判定は「スイング」で空振り三振だった。

フィリーズファンが席を立ちかけた９回、ロバーツ監督は３番手に佐々木ではなくトライネンを投入したが、完全に裏目。先頭ボームの右前打、続くリアルミュートの左翼線二塁打で無死二、三塁のピンチを招くと、カステラノスに外角低めのスイーパーをバットの先で拾われて左翼線二塁打で４―３と１点差に迫られた。ストットがバントで三塁前へ転がすと三塁手・マンシーが素早く拾って三塁へ送球。遊撃手・ベッツが二走をタッチアウトにした。しかし、代打のベーダーが左前打で一死一、二塁。ケプラーの一ゴロを捕球したフリーマンが送球して一走を封殺し、二死一、三塁としたところで佐々木がマウンドに上がった。

打席は８回にこのシリーズ初安打となる中前適時打を放ったターナー。初球のスプリットが内角高めに外れた２球目、内角の９９・３マイル（約１５９・８キロ）のフォーシームで詰まらせて二ゴロを打たせたが、二塁手エドマンがあせったのか、ハーフバウンドになった送球をフリーマンがミットですくい上げて「アウト」宣告されて試合終了。マウンドの佐々木も驚く結末だった。

指揮官の継投ミスを内野陣が好守備で救った格好だ。これで敵地でナ・リーグ東地区１位のフィリーズに連勝。勝てばナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）に進出が決まる。先発は山本由伸投手（２７）が務める。地区優勝した９月２５日（同２６日）のダイヤモンドバックス戦、地区シリーズ進出を決めた１日（同２日）のレッズ戦で勝利投手になっており、３度目が期待される。大谷は特大弾で援護できるか楽しみだ。