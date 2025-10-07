引退後も「稼ぐ力」を失わない！ 高収入維持の秘訣を語る

多くのアスリートがセカンドキャリアに苦しむ中、なぜ里崎さんは引退後も第一線で活躍し、高収入を維持できるのでしょうか。 それは決して偶然ではなく、彼の明確な戦略と、徹底したプロ意識に裏打ちされていました。

彼の仕事術とお金の哲学は、プロアスリートだけでなく、すべてのビジネスパーソンにとって大きなヒントになるはずです。

里崎智也が実践する「目標達成術」と「お金の哲学」

年俸1億円を稼ぐ「球界のドン・キホーテ」の仕事術

「どうやったら1億円稼げるの？」という多くの人が抱く問いに、里崎さんは「明確な目標設定」だと答えます。

日々のインプットが最強の武器

彼の驚異的な仕事量を支えているのが、シーズン中、毎日全試合をチェックするという徹底したインプット。「日頃から面倒くさいことをしていると、本業の仕事がめっちゃ楽なんです」。普段から全試合の状況を知っておくことで、取材で聞かれた時に答えるのは楽チン。むしろ、知っているからこそ自信が生まれ、「思い切った発言」に繋がるんです。

努力を努力と感じないマインド

6時起床から深夜の収録まで、超多忙な日々。しかし本人は「遊びに行っているだけ。疲れることはない」と語ります。 それは「1億円稼ぐ」という目標達成のためのプロセスだから。「忙しすぎて疲れないのか？」という意見に対して、「目標がないから、しんどい、疲れると感じるんです」と一蹴します。

里崎智也が語る！ お金に好かれる「思考法」ベスト3

稼ぐ力と同時に、里崎さんが持つのが、お金を「守り、育てる」ためのユニークな哲学。 その核心となる「思考法」を、ランキング形式で教えていただきました。

第3位：お金は墓まで持っていけ

「DIE WITH ZERO」という最近の風潮を、「死ぬ日がわかっているのか」と真っ向から否定。老後にやりたいことができなくなる人生は不幸だ、と語ります。無理に使い切る必要はなく、しっかりお金を残して最後まで豊かに生きるべき、というのが里崎さんの考えです。

第2位：お金は「4・4・2の法則」で管理する

これは、収入を「税金4割、貯蓄4割、生活費2割」（高所得者の場合）で考える、里崎さん独自の資産管理術。年収が低い場合は「税金2割、貯蓄4割、生活費4割」に調整します。このルールで「未来の幸福を買うため」の貯蓄を確実に実行します。

第1位：節税するなら、節約しろ！

まさに、里崎哲学の真骨頂。「節税のために無駄な経費を使うのは本末転倒」。 たとえば、年収100万円で80万円の経費を使えば、納税額は減るかもしれません。しかし、手元に残るお金は、経費を使わずにしっかり納税した時より少なくなってしまいます。「無駄な金を使わないから4割貯蓄できる。国もハッピー、僕もハッピー」。これ以上ないほど、シンプルで合理的な結論です。

あなたの「目標」は、何ですか？

里崎さんの成功の秘訣は、驚くほど明快でした。 それは、「明確な目標」と、そのための「日々の地道な努力」、そして「超合理的な思考」。

稼ぐことも、貯めることも、特別な魔法はありません。 当たり前のことを、当たり前に、しかし誰よりも徹底的にやること。未来の自分に、最高のパスを送るために。まずは「目標」という名のホームベースを、心に描いてみませんか。

里崎智也さんの丁寧でわかりやすい解説を、ぜひ動画でご覧ください。