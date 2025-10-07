10月7日11時より予約開始 【HG 1/144 マンダラガンダム（2次発送）】 2026年1月 発送予定 価格：2,915円 【HG 1/144 ガンダムローズ（2次発送）】 【HG 1/144 ガンダムマックスター(2次発送)】 2026年2月 発送予定 価格：各2,915円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 マンダラガンダム」、「HG 1/144 ガンダムローズ」、「HG 1/144 ガンダムマックスター」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月7日11時より予約受付を開始する。

本商品はアニメ「機動武闘伝Gガンダム」よりモビルファイター「マンダラガンダム」、「ガンダムローズ」、「ガンダムマックスター」をHGフォーマットでプラモデル化したもの。

HG 1/144 マンダラガンダム（2次発送）

10月7日11時より予約開始

2026年1月 発送予定

価格：2,915円

「HG 1/144 マンダラガンダム」は新規造形でHGガンプラ化され、釣り鐘をモチーフにした特徴的な機体形状と各種武装が再現されている。数珠状の腕部と腰部はフレキシブルに可動し、大胆なポージングができる。

HGオリジナルギミックとして、首に巻かれた布がなびいているパーツやミニマンダラガンダムと複数のエフェクトパーツを組み合わせることで迫力のあるポージングが可能。ミニマンダラガンダムは差し替えで釣り鐘の突起部に装着することができる。

HG 1/144 ガンダムローズ（2次発送）

10月7日11時より予約開始

2026年2月 発送予定

価格：2,915円

「HG 1/144 ガンダムローズ」は中世ヨーロッパの騎士のような外見を頭部から脚部・武装が再現され、マント型シールドは展開ギミックを有し、コアランダーは分離・合体することができる。さらにローゼスビットとディスプレイ用のエフェクトパーツ、アクションベース類が付属する。

HGオリジナルギミックとして前後4枚のシールドも展開できる。専用のエフェクトパーツとアクションベースを組み合わせることでマント型シールドまでも展開してディスプレイが可能となっている。

HG 1/144 ガンダムマックスター(2次発送)

10月7日11時より予約開始

2026年2月 発送予定

価格：各2,915円

「HG 1/144 ガンダムマックスター」はファイティングモードボクサーモードをパーツの付け替えによって再現でき、広域な可動範囲で大胆なポージングをフレキシブルに再現することができる。

コアランダーは分離・合体ができ、クリアパープルのパンチエフェクトとアクションベース類が付属。

HGオリジナルギミックとして、オリジナルのパンチエフェクトとアクションベースを組み合わせることでボクサーモードからさらに装甲をパージするガンダムマックスターの躍動感のある動きを再現できる。

(C)創通・サンライズ