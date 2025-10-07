すべての基本は「危機管理」。プロ1年目からの積立貯金

里崎さんが投資で失敗しないための基本哲学は、現役時代から貫いているという、徹底した「危機管理能力」。

華やかなプロ野球の世界で、里崎さんはその裏側にあるリスクを冷静に見つめていました。「いつ怪我をするか、クビになるかわからない」。 その危機感から、年俸1,300万円のプロ1年目から、月10万円の積立定期預金をスタート。

「防災グッズと一緒。もしもの時に備えるのは当たり前です」。 このブレない金銭感覚と、最悪の事態を常に想定する思考法こそ、後の投資成功の原点となっていたのです。

「やらずに文句はダサい」投資家・里崎智也の誕生

現役時代は、元本保証の保険など、手堅い金融商品しか興味がなかったという里崎さん。 「だって、投資で稼ぐより、野球でヒット打った方が儲かりますから」。

そんな彼が投資を始めたのは2019年頃。「やらないで文句を言うのはダサい」。その一心で、投資の世界に足を踏み入れます。

彼が多くの投資家と違ったのは、「信頼できるプロを頼った」ことでした。銀行の担当者と二人三脚でポートフォリオを組み直し、Amazon、Googleと、着実に資産を運用。コロナ禍の追い風も受け、気づけば「始めてからは倍以上になった」と語るほど、着実に資産を増やすことに成功したそうです。

里崎智也が語る！ 投資で負けないための「5つの鉄則」

では、具体的にどんなルールで投資に臨んでいるのでしょうか。「5つの鉄則」を解説してくれました。

鉄則1：投資は最後に勝てばいい

普通預金では1円も増えないのだから、トータルで少しでもプラスになれば、それは「成功」。「1円でも勝てばそれでいい」。大きなリターンばかりを求めず、小さな成功体験を積み重ねることが、自信に繋がります。

鉄則2：投資はキャッチャーと一緒で「忍耐力」

日々の株価の動きに一喜一憂しない。慌てて売買しても、いいことは何もありません。優待や配当も視野に入れ、長期的な視点でどっしり構えることが重要です。

鉄則3：病院で医者に診てもらうのと同じ！ プロにしっかり話を聞く

「『プロは使うな』と言う人に、あなたは騙されている」。里崎さんは断言します。病院で医者に診てもらうのと同じで、銀行や証券会社などの専門家の知見は、手数料を払ってでも活用すべき。ただし、鵜呑みにせず、最後は自分で判断することが大前提です。

鉄則4：身近な企業に投資する

自分がよく使い、ビジネスモデルを理解できる企業に投資する。それが、応援にも繋がり、安心して持ち続けられる秘訣。よくわからない新興国の流行り銘柄は、丁半博打に近いと考えています。

鉄則5：なくなってもいいお金で投資する

これが投資の絶対的な大原則。毎日のコーヒー代を節約して生まれた5,000円など、生活に影響のない「余剰資金」でやる。だからこそ、どんな時でも冷静な判断ができるのです。

ホームランはいらない。ヒットの積み重ねが未来を作る

里崎さんの投資哲学は、驚くほどシンプルで、堅実でした。 「守り」を徹底的に固め、「なくなってもいいお金」で、「プロの知見」を借りながら、「身近なもの」に、「気長に」投資する。

そこには、一発逆転を狙うギャンブル性は微塵もありません。 あるのは、現役時代から培われた、冷静な分析力と、徹底した危機管理能力だけ。

一発逆転のホームランはいらない。着実なヒットの積み重ねこそが、あなたの未来を守る一番の力になるはずです。

里崎智也さんの丁寧でわかりやすい解説を、ぜひ動画でご覧ください。