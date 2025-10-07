夫から香る「石けんの匂い」。その日から私が見たもの｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈がモラハラ気味の公務員の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『公務員の夫と修羅場になった話』第9話をごらんください。

職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦となった佳奈さん。最近、帰りが遅いことが多くなった邦夫ですが、ある日石けんの匂いをさせて帰ってきます。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

最近の態度について夫から謝罪があったものの、石けんのことまで追及できず、佳奈さんはモヤモヤします。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

これ以上邦夫を問い詰めることより、早めに平穏を取り戻すことを選んだ佳奈さん。ギスギスした雰囲気を長引かせるのは避けたいですよね。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

このまま何もなければ自分の中で終わりにすべきなのか悩む佳奈さん。気のせいで済ませるのは少し難しそうです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

邦夫の謝罪を受けて、一旦は受け入れた佳奈さん。しかし、石けんの匂いに関して一切説明しない邦夫にモヤモヤが募ります。そんな中、職場でお世話になっていた先輩・香からランチのお誘いが。



一度信頼できる人に相談してみるのもいいかもしれませんね。

妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

