◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地での地区シリーズ第２戦、フィリーズ戦で勝ち、２連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場して７回にダメ押しの適時打を放つなど５打数１安打１打点で、佐々木朗希投手（２３）は１点リードの９回２死一、三塁から登板して試合を締めくくって２試合連続のセーブがついた。

試合後、会見したロバーツ監督は「朗希の活躍が引き続き際立っていて、多くの面で非常に頼りになる存在です」と、重要な局面を投げ抜いた右腕を絶賛した。９回はトライネンを投入し、３連打で１点差。無死二塁の場面で４番手ベシアに託し、２死一、三塁とし、最後は佐々木が締めた。指揮官は「ブレーク（トライネン）はこれまでポストシーズンで、我々にとって非常に重要なアウトやイニングを投げてきた。彼に大きな信頼を感じていた。ベシアも控えていたし、早めに佐々木を出すことはしたくなかった」と継投の経緯を説明した。

突破のかかる８日（同９日）の第３戦は本拠地で山本由伸投手（２７）が先発する。