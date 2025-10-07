お笑いコンビ・カミナリが７日、東京・市谷加賀町の保育園「Ｆｒｏｎｔｉｅｒｋｉｄｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｃｈｏｏｌ」で行われた「ＴＯＥＩＣの日」（１９日）にむけた体験型企画「ＲＥＳＴＡＲＴ ｗｉｔｈ ＴＯＥＩＣ Ｔｅｓｔｓ」に参加し、英語教師を務めた。

竹内まなぶは、８月にテレビ朝日系バラエティー番組「アメトーーク！」（木曜・後１１時１５分）の収録中に、右足アキレス腱（けん）を断裂し、全治８週間程度と診断された。この日は松葉づえを使って、ゆっくりとした足取りで教室に入ってきた。園児から「Ａｒｅ ｙｏｕ ＯＫ？」と問われると、「Ｉ’ｍ ｎｏｔ ｆｉｎｅ．」と肩を落とした。続けて、着用したＴシャツが青色であることを説明する時に「Ｍｙ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｉｓ ｂｌｕｅ．」と、自虐ネタで園児を笑わせた。

全編英語で行われた４５分間の授業では、「Ｉ ｓｐｙ」「サイモンセッズ」など英語ゲームを通して、１０人の４〜５歳児と交流。帝京大卒で、英語の教員免許の資格を持つ石田たくみは、「まなぶはこんな状態なので、（カミナリおなじみの）どつきはせず。茨城なまりもなく、なぜこのキャスティングなんだ。『モニタリング』（ＴＢＳ系バラエティー番組）かと思いました。純粋に人柄で選んでいただいたのかなと思うとうれしいです」と笑顔。人柄は園児にも伝わった様子。たくみは園児に囲まれ大人気で、たくみが帰るときに、さみしさのあまり泣き出す園児もいたほどだった。

松葉づえに遠慮されたのか、園児があまり寄りつかなかったまなぶ。「子どもたちが心配してくれるわりにはドタバタして響きました」と苦笑いした。けがの具合について「（医者から）あと１か月くらいで装具と松葉づえ取れるんじゃないかと言われています」と説明した。