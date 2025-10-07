9月の大相撲秋場所では横綱同士の優勝決定戦を制し、昇進2場所目で横綱として初優勝を飾った大の里。横綱2場所目での優勝は郷里の先輩横綱・輪島と同じ。3月場所、5月場所に続く優勝で、日本出身力士として年間3度優勝を果たしたのは横綱・貴乃花以来28年ぶりのことだった。その人気の高まりの影響は各所に及びそうだ。

今場所の懸賞総本数は2926本と1場所での最多本数を更新し、そのうち4分の1の519本を大の里が獲得。相撲人気は大の里に一極集中している。これが来年1月場所後の理事選の動きにも影響してくると見られているのだ。ある若手親方は理事選に向けた協会内の状況をこう説明する。

「現在62歳の八角理事長（元横綱・北勝海）があと1期続けるとされているが、理事で八角理事長の1歳上の春日野親方（元関脇・栃乃和歌）、境川親方（元小結・両国）、芝田山親方（元横綱・大乃国）、勝ノ浦親方（元前頭・起利錦）の4人の動向が注目されている。年齢的にはあと1期できるため、副理事も含めた現行のメンバーで八角政権を支えるとの見方がある一方で、一部の理事は後進に道を譲るのではないかと言われている」

定員10の理事の椅子は、角界に5つある一門がポストを分け合うかたちで埋まっていく。

「最大派閥の出羽海一門では木瀬親方（元前頭・肥後ノ海）が理事の座を虎視眈々と狙っているが、一門内によしとしない勢力も多く、境川親方が勇退して副理事の藤島親方（元大関・武双山）を理事に昇格させようという動きもある。

同じく大所帯の二所ノ関一門は3人の理事を出しているが、芝田山親方が体調の問題を理由に教習所所長に追いやられている。昨年3月の新体制発足時の職務分掌で総合企画部長兼広報部長から教習所所長に異動。新任理事が就任したり、兼務したりする閑職で左遷だと指摘されてきた。協会の残業代未払い問題などをめぐる処分について批判したことが八角理事長の逆鱗に触れたとされています。

八角体制で冷や飯を食わされる理事という位置づけになっており、二所ノ関一門としても対処する必要がある。理事は一門の利益代表であり、一門のためには1人でも多く要職についてもらいたいわけです。現在は佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若）が広報部長と総合企画部長、高田川親方（元関脇・安芸乃島）が審判部部長を務めている。当然、あとひとりの理事も要職に付けたい」（前出・若手親方）

つまりは芝田山親方が勇退し、新理事を出す選択肢が二所ノ関一門内で浮上しているということになる。相撲ジャーナリストが言う。

「その候補が大の里の師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）です。一門内の年功序列でいえば湊親方（元前頭・湊富士）、片男波親方（元関脇・玉春日）、西岩親方（元関脇・若の里）といったあたりもいるが、弟子の活躍も影響する。協会の実力者だった琴風さん（元・尾車親方）の後押しがあったとはいえ、佐渡ヶ嶽親方が理事として要職についているのは、協会や一門が琴櫻の日本出身横綱への期待を抱いていたことと無関係ではない。

いまや大関陥落の心配をされる琴櫻に代わって協会の看板になったのが大の里です。その師匠の二所ノ関親方が理事に相応しいという声が一門内で上がっている。現在、協会内の格付けとしては50位の二所ノ関親方が飛び級で10位以内の理事に抜擢される可能性は十分にあるとみられている」

二所ノ関親方は39歳とまだ若いが、後に理事長にもなった時津風親方（元大関・豊山）は32歳で理事になった。その師匠の双葉山（元時津風親方）は39歳で理事に、45歳で理事長になっている。貴乃花親方は理事になったのは37歳の時のことだ。

「同世代のライバルの元横綱・白鵬（40歳）が退職したことも大きい。若嶋津さん（元・二所ノ関親方）が退職して稀勢の里に『二所ノ関』を襲名させた時点で、一門の統帥としての道を歩むのが既定路線になっていた。元横綱という経歴も申し分がない。

それで将来の理事長を争うであろう白鵬が焦って理事に出馬しようとして協会内で孤立していった経緯もある。もはや遠慮することはないということでしょう。大の里人気も追い風になっているし、今回も床山が金銭トラブルで退職するなど問題が起きても、厳しい処分が出ない。それも執行部入りの布石だと見られています」（前出・相撲ジャーナリスト）

師弟で協会を担う存在となっていくのか。

