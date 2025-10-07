昨年秋場所で引退した元大関・貴景勝の断髪式が10月4日、両国国技館で行なわれた。小池百合子・東京都知事ら300人がハサミを入れたが、現役時代に170キロあった体重が110キロまで痩せ、スリムになったスーツ姿がネットでも話題になった。

【写真】相撲界で「美人すぎる」と話題、「貴景勝の母でございます」

引退後は年寄「湊川」を襲名。常盤山部屋付きの親方として後進の指導をしているが、「湊川部屋」の創設を目指しているという。協会関係者が言う。

「新しい部屋を創設するためには、【1】最高位が横綱・大関、【2】三役を25場所以上、【3】幕内通算60場所以上、のいずれかの条件をクリアしたうえで、現役引退から1年を経過していないといけない。元大関の貴景勝は【1】の条件を満たし、すでに現役引退から1年を経過しているためすぐにでも独立が可能となる」

ただ、元大関・貴景勝の湊川親方は少し複雑な環境に置かれている。常盤山親方（元小結・隆三杉）が来年3月に65歳の定年を迎えるため、常盤山部屋の後継者問題が目前に迫っているのだ。

二所ノ関一門の若手親方は「貴景勝（湊川親方）が常盤山部屋を一時的に継承する可能性もある」と見ている。なぜ"一時的"なのか。

「貴景勝は相撲協会を退職した貴乃花親方が常盤山親方に預けた『旧貴乃花部屋の力士』のひとり。常盤山親方は2016年、後継者のいなかった元関脇・舛田山から千賀ノ浦部屋を継承し、2020年に常盤山部屋を創設した経緯がありますが、部屋の継承については貴景勝ではなく、『千賀ノ浦部屋時代からの弟子』である隆の勝に継がせたいと考えだとされます。

ところが、隆の勝はまだ30歳で、秋場所も1差で優勝を逃して5度目の敢闘賞を受賞。来場所は小結に昇進する。常盤山親方の定年までに引退は考えづらい。他に後継者は見あたらないため、貴景勝が部屋を一時的に継承するのではないか。ただ、貴景勝が『湊川部屋』を創設するのは既定路線。名跡交換をして常盤山部屋を継承するというより、貴景勝が部屋を創設して常盤山部屋の力士や床山、行司を一時的に預かる可能性があると見ています」

常盤山部屋に所属する力士や行司、呼び出し、床山、世話人は、常盤山親方がスカウトした弟子たちに加え、旧千賀ノ浦部屋、旧貴乃花部屋の弟子や裏方が混在しているわけだ。それゆえ、元・貴景勝が「弟子を預かる」という話になってくるのだという。

「部屋頭の隆の勝は旧千賀ノ浦時代に舛ノ勝として入門し、現親方が継承すると隆の勝に変更したハエヌキ。来場所、再十両となる若ノ勝は埼玉栄から貴景勝の内弟子として入門している。幕下の貴健斗、序二段の貴大将、床山の床勝、世話人の嵐望は貴乃花部屋からの移籍組。貴景勝は内弟子と旧貴乃花部屋勢を連れて『湊川部屋』を創設するかたちとなり、残りは隆の勝が『常盤山』を継承するまで一時的に湊川部屋所属になる構想です。一時的、といっても隆の勝が部屋創設条件を満たすために4年以上預かることになるでしょう」（前出・若手親方）



ただ、常盤山親方と貴景勝の関係があまりしっくりいっていないとする関係者もいる。そのため常盤山部屋の力士を預かるのか、旧貴乃花部屋勢だけで独立するかは未確定とされるが、部屋の所在地は確定的だ。元大関・北天佑の次女と結婚した貴景勝は、北天佑が興した二十山部屋のあった建物で暮らしている。土俵がある当時のままの状態で、いつでも自らの部屋として"再興"できる。ただ、現場では最近になって奇妙な動きもあった。相撲担当記者が言う。

「名古屋場所後、伊勢ヶ濱部屋を継承した元横綱・照ノ富士が、両国に建設予定の新部屋完成までの一時的な避難先として部屋を江東区毛利から墨田区立川に引っ越した。それが貴景勝の住む旧二十山部屋の隣のマンションなのです。ただ、親方や関取衆はそこで生活しているものの、稽古場は車で5分ほど離れた隅田川沿いの倉庫跡にある。照ノ富士の新部屋は来年末の完成予定とされるが、それまでの短期間であっても、隣の旧二十山部屋の稽古場が借りられなかったという話のようなのです」

異例の"部屋持ち大関"として現役を続けた貴景勝だが、湊川親方として相撲部屋で生まれ育ったおかみさんと二人三脚で始動することになるようだ。