こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

まずはクイズから。

熟字訓の問題です。以下の熟語の最も一般的な読みは何でしょうか？

1.花魁 2.刺青 3.無花果 4.美人局

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

「始めてスキー場に行った」は間違い？

ネット上で、「○○という漢字表記は間違いで、正しくは△△」といった投稿や記事を目にすることがあります。「なるほど！」と思えるものばかりですが、まれに「これを本当に“間違い”と言っていいの？」と、画面の前でしばし疑問に思うこともあります。今回はそんな「漢字表記の間違い」について考えてみたいと思います（以前ご紹介した「委縮」「萎縮」、「貫録」「貫禄」といった「代用字」については除外します）。

校閲作業で使用するハンコ

では、「一部では間違いと言われるが、本当は間違いではない漢字表記」にはどのようなものがあるでしょうか。

代表的な例として、「始めてスキー場に行った」などとして使われる副詞の「始めて・初めて」というものがあります（「スキーを始めて1週間になる」など、動詞「始める」の連用形「始めて」とは別です）。

「初」という漢字のイメージに引っ張られて、「始めて」は間違いのように言われることもあるのですが、実際には多くの辞書に載っている表記です。

例えば『岩波国語辞典 第8版」では「はじめて」の項が【初めて・始めて】から書き出されており、もはやその後の引用をするまでもありません。

ところが、『三省堂国語辞典 第8版』の場合、「はじめて」の項には【初めて】の表記しか載っていませんでした。『明鏡国語辞典 第3版』も同様の対応で、末尾に“以前は「始」も使った”と解説が加えられています。

すなわち、副詞の「始めて」は辞書によっては“古風な表記”とされている、ということです。ただ、重要なこととして、それは「間違いである」ということを意味しているわけではないのです。

「今だに」「渡って」……

似たような例としては「今だに昔のパソコンを使っている」などのように、「未だに」を「今だに」と表記する、というものもあります。この表記も辞書によっては掲載がありませんが、『日本国語大辞典 第2版」などには「今だに」が載っていますし、「始めて」は載っていなかった『三省堂国語辞典」にも、「今だに」は掲載されていました。

別の例も挙げてみましょう。

「10年に亘って町内会長を務めた」などの「亘って」（わたって。「亙」も使われる）は、「渡って」と書くのは誤り、とする意見があるのですが、こちらについては『明鏡国語辞典」などではむしろ「渡る」のほうで立項されており、“「亘る」「亙る」とも書く”と、「渡る」が優先されています。なお、『新潮日本語漢字辞典」においても、「亘」の項に“「わたる」は広く「渡る」と書く”とありました。

また、「うずたかい」は「堆い」「うず高い」のどちらなのか。「なげうつ」は「擲つ（抛つ）」「投げ打つ」のどちらか。「ちなまぐさい」は「血腥い」「血生臭い」のどちらか。……実際には、後者の表記「うず高い」「投げ打つ」「血生臭い」が載っている辞書もそれぞれ複数存在します。

3つの理由

ここまででも、「漢字表記の議論は甘いもんじゃない」ということがわかってきました。私自身もピリピリしています……。ではなぜ「渡って」「うず高い」などがしばしば「間違い」と言われてしまうのでしょうか。ここでは、私が考える3つの理由を挙げます。

第一に、新聞の表記基準との混同です。

新聞の表記基準は各社で細かく定められており、こういう表現の時はこの漢字を使う、もしくは難読・常用外のためひらがなで書く、などのルールがあらかじめ決まっています。

例えば、共同通信社の『記者ハンドブック 第14版」（以下「記者ハン」）を見ると、「わたる」に関しては「渡る」と「亘る（亙る）」の使い分けの例が示されていました。

他に原稿でよく見かける例として、「家が立つ」「家が建つ」というのも「記者ハン」では区別されていて、「家が立つ」は“存在している”とき、「家が建つ」は“建築される”ときに使う、と書かれています。つまり、記者ハンの基準では、「臨海部に10年前から建つタワーマンション」という文章の「建つ」は「立つ」に変更すべきだ、ということになります。

しかし、新聞の基準が世の中のすべての漢字表記に適用されるわけではありません。「亘る」「渡る」については前述の通りで、「建つ」「立つ」についても記者ハンにあるような区別をしていない辞書が多いのです。

そのため、「新聞では○○という表記は使わない」といった投稿・記事があったとしても、それはあくまで「新聞では」の話であり、「あ、○○っていう表記は間違いなんだ」と即座に解釈してはならないのです。発信する側も色々と工夫なさっていますが、受け取る側もこの点には気を付ける必要があります。

編集的な観点

次に、「辞書ごとの解釈の違い」というのがあります。

「日本語には正書法がない」と言われます。そのため、辞書によって漢字表記の許容範囲が異なるのはある意味、当然のことなのです。複数の辞書を確認することを怠れば、狭い許容範囲のみで判断することになってしまいます。

最後に、「読みやすさ」という編集的な観点と、「正しさ」という考えとの混同です。

例えば、A、B、2種類の表記のうち、100人中90人がAのほうが「読みやすい」と感じ、Bは間違いではないかと感じる人がたくさんいるのならば、「編集的な観点から」Aの表記を編集者が提案する、というのは商業出版ではよくあることです。

編集者が「始めてスキー場に行った」という表記に違和感を持っているのならば、著者に「『初めて』にしませんか？」とお伺いを立てることはできますよね。

ただ、この場合ももちろん、Bの表記がダメと言っているわけでは決してないのです。また、媒体やジャンルの“慣習”から、この時はこの表記はあまり使わない、といった不文律が出来上がっている、というケースもあります。「追及」「追求」「追究」といった同音異義語の使い分けにおいても、同じようなケースがみられます。

校閲者に漢字表記を強制する権限はない

当連載第3回「もともと全く意味の異なる「歳」と「才」が、年齢を表すようになった理由」の中で「カッコいい漢字の書き分け」について言及しましたが、先ほど説明したような「編集的な観点」での漢字表記の選択というのはまさに「カッコよさ」「雰囲気」もしくは「見た目」という、感覚的な理由も大きいのではないか、と私は考えます。

校閲者としては（当然のことながら）原稿の表記を尊重し、明らかな間違いでなければ指摘しない、という姿勢を守るべきでしょう。一般的になじみが薄いと思われる難読表記には、ルビを振るよう提案するのも一理です。

ともかく、校閲者に漢字表記の間違いを“断定”する権限はありません。どうしても気になるときは、ゲラへの書き方を工夫したり、「辞書名を書く」「この媒体では慣習的にこの表記を使う」など、疑問を出した理由を提示する（もしくは、必要な場合に説明できる）ことが望ましいと言えます。

また、校閲者は過去に自らが出した校閲疑問を自分で「乗り越え」、時に否定してもいいのです。そうでないと、キャリアを積む意味がありません。最初から完璧な校閲者などいないのですから。

……全編に“渡って”エラソーな口調になってしまいましたが、なにとぞお許しください。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

